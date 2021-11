Jankovićevo razkritje: direktorja Elektra razrešili kar v poslanski pisarni Janševe stranke

V oddaji Ena na Ena na Pop TV je po dolgem času medijske osame nastopil ljubljanski župan Zoran Janković. Razkril je, da naj bi generalni sekretar SDS Borut Dolanc v pisarni vodje poslanske skupine Danijela Krivca v državnem zboru od predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča zahteval, da zapusti svoj položaj. Ribič je bil na vrhu ljubljanskega Elektra več kot desetletje.

Andrej Ribič, predsednik uprave Elektra Ljubljana. FOTO: Jure Eržen, Delo

Tako naj bi na sestanku v parlamentu Ribiču rekli: »Tukaj imaš pogodbo, odstopi predčasno.«

Ker pogodba Ribiču tako in tako preneha sredi marca prihodnje leto, ponudbe ni sprejel. »Dejal je, da ne bo odstopil, in zdaj ga je nadzorni svet zamenjal. Ampak da ga kličeš v državni zbor, hram demokracije, da mu rečeš, da ne bo več direktor, ker so se tako odločili v SDS ...« je dodal Janković.

Andrej Ribič meni, da je 'letel', ker ni pristal na pogoje vrha SDS

Da je bilo tako, je za 24 ur Jankovićeve potrdil sam Andrej Ribič. Razkril je, da so mu najprej ponudili predčasni sporazum z odpravnino, če bi vrh Elektra Ljubljana zapustil sam. Dodal je, da je ob tem nadzorni svet razpravljal o njegovi krivdni razrešitvi.

»Očitno so menili, da se bom ustrašil ali predsednika NS ali sekretarja SDS in da bom podpisal sporazum. Še več, če menijo, da obstajajo krivdni razlogi za mojo razrešitev, potem mi ne bi smeli ponujati sporazuma z odpravnino, saj s tem škodujejo družbi, ki bo plačala nekaj, česar ne bi smela.«

Ribič tako razume, da so ga razrešili, ker ni pristal na pogoje vrha SDS. Na njegovo mesto kot vršilec dolžnosti pa zdaj prihaja dosedanji finančni direktor Marjan Ravnikar.

Na fotografiji Andrej Ribič (L), predsednik uprave Elektra energije in Robert Golob (D), predsednik uprave Gen-I. FOTO: Blaž Samec

Na udaru tudi Golob iz Gen-I

Ob tem še dodajajo, da to naj ne bi bila edina razrešitev v slovenski energetiki. Že v ponedeljek naj bi tako zamenjali predsednika uprave Gen-I Roberta Goloba, v tem tednu pa naj bi se podobno zgodilo tudi direktorju Holdinga slovenskih elektrarn.