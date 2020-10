Janković udaril po Kacinu (VIDEO)

Ljubljanski županje po razglašeni epidemiji nagovoril meščane in državljane, naj upoštevajo navodila, ki jih je sprejela vlada, saj bi le tako lahko dočakali veseli december, v katerem ne bomo le občudovali novoletnih lučk, temveč bi lahko celo uživali v dobrotah stojnic, postavljenih vzdolž Ljubljanice.Janković je priznal, da tudi njemu razmere z epidemijo niso prijetne, a je pohvalil direktorja UKCpri organizaciji bolnišničnih postelj za covid bolnike in pozdravil idejo, da bi se koncesionarji v zdravstvu odzvali na pomoč pri okrepitvi zdravstvenega kadra, ki ga še kako primanjkuje.Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v primeru, da bi potrebovali dodatne namestitve za bolnišnične postelje, pripravljena prostor ponuditi na gospodarskem razstavišču.Medtem ko se je ljubljanski župan v video nagovoru na facebooku zahvalil zdravstvenemu osebju, ki v tem zahtevnem času skrbi za državljane, pa ni mogel mimo kritike vladnega govorca. »Čas je neprijazen in neprijeten, dodatno ga dela neprijetnega vladni govorec s svojimi sporočili, ki včasih zanikajo vsa druga sporočila,« je dejal Janković in dodal, da mora biti komunikacija jasna.Sam meni, da je napako storila že Evropska unija, ki je dala priporočila za posamezne države, namesto da bi za vse evropske države veljala enaka navodila, saj »virus se ne ustavi na meji«.