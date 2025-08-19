Janković priznava: »Grozno bo« (FOTO)

Ob nadaljevanju prenove Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico v Ljubljani je pričakovati težave v prometu, je danes opozoril ljubljanski župan Zoran Janković. Ljudi je pozval k strpnosti in upoštevanju signalizacije oz. uporabi alternativnih poti.

»Grozno bo«

»Grozno bo. Vse udeležence v prometu prosim, da spoštujejo znake, brez tega se ne da,« je dejal Janković.

V ponedeljek se je začela prva faza del za poglobitev cestišča, ki je potrebna zaradi dodatnih železniških tirov na novem nadvozu nad cesto, in ureditev odvodnjavanja, da podvoza ob močnejšem deževju ne bo več zalivalo.

Pet faz obnove, dela naj bi končali do 27. oktobra

V tej fazi, ki bo trajala predvidoma do 29. avgusta, sta zaprta dva vozna pasova v smeri centra ter pločnik in kolesarska steza na zahodni strani. Urejeni so trije vozni pasovi iz mesta in dva v mesto, pešci in kolesarji so preusmerjeni na vzhodni del, kjer je urejen dvosmerni kolesarski promet.

Župan se zaveda, da je za pešce in kolesarje neugodno prehajati prek križišč s Tivolsko cesto, Trgom OF in Vilharjevo cesto, a je s tem omogočen varen prehod. Ob tem pa udeležence v prometu poziva, naj poiščejo druge poti.

Ljubljanski župan opozarja na prometne težave ob prenovi Dunajske ceste. FOTO: Črt Piksi

Vozniki bodo na spremenjen prometni režim opozorjeni že severneje na Dunajski ter na Celovški cesti, dodatno bodo obvestila objavili pred začetkom šolskega leta, da bodo starši lahko morebitno gnečo upoštevali pri spremljanju najmlajših v šolo, je dejal Janković.

Vsem udeležencem v prometu ter okoliškim prebivalcem se opravičujemo za morebitne nevšečnosti zaradi zapor, prosimo jih za razumevanje, potrpežljivost in strpnost. S prenovo cestišča ter ureditvijo Potniškega centra Ljubljana bomo dobili sodobno urejeno območje, s čimer bomo izboljšali kakovost bivanja in mobilnosti ter nadgradili pogoje za razvoj javnega potniškega prometa.

V drugi fazi, predvidoma od 30. avgusta do 15. septembra, bosta na zahodni strani zaprta še dodatna dva pasova, tako da bo vožnja v mesto potekala po enem pasu, iz mesta pa po dveh.

V peti, zadnji fazi med 25. in 27. oktobrom pa bo zaradi zaključnega asfaltiranja zaprto celotno vozišče. Pločnika in kolesarski stezi na obeh straneh ceste pa bodo odprti.

V četrti fazi, med 5. in 18. oktobrom, bosta zaprta še dva vozna pasova, tako da bo iz mesta vodil en pas, v mesto pa trije.

V tretji fazi, ki bo trajala predvidoma od 15. septembra do 4. oktobra, se bodo dela prestavila na drugo stran ceste. Vzpostavljena bo zapora pločnika in kolesarske steze na vzhodni strani, zaprt bo tudi en vozni pas, tako da bosta iz mesta vodila dva, v mesto pa štirje. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na zahodni del, kjer bo enako kot sedaj na vzhodnem delu urejen dvosmerni kolesarski promet.

V tretji fazi, ki bo trajala predvidoma od 15. septembra do 4. oktobra, se bodo dela prestavila na drugo stran ceste. Vzpostavljena bo zapora pločnika in kolesarske steze na vzhodni strani, zaprt bo tudi en vozni pas, tako da bosta iz mesta vodila dva, v mesto pa štirje. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na zahodni del, kjer bo enako kot sedaj na vzhodnem delu urejen dvosmerni kolesarski promet.

V četrti fazi, med 5. in 18. oktobrom, bosta zaprta še dva vozna pasova, tako da bo iz mesta vodil en pas, v mesto pa trije.

V peti, zadnji fazi med 25. in 27. oktobrom pa bo zaradi zaključnega asfaltiranja zaprto celotno vozišče. Pločnika in kolesarski stezi na obeh straneh ceste pa bodo odprti.

Režimom na Dunajski bo glede na aktualne razmere prilagojeno krmiljenje semaforizacije na ostalih cestah, pa je povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na občini Maja Žitnik.