Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica

Obvoz bo urejen prek Aljaževe in Černetove ulice, je navedla občina.
Fotografija: Po izgradnji podhoda je predvidena prenova tudi Goriške ulice, je povedal župan. FOTO: Črt Piksi
Po izgradnji podhoda je predvidena prenova tudi Goriške ulice, je povedal župan.

STA, N. P.
08.08.2025 ob 18:39
STA, N. P.
V sklopu ureditve Atletskega centra Ljubljana bo zaradi gradnje podhoda in vodovoda od ponedeljka do predvidoma 31. maja 2026 popolna zapora Goriške ulice med Videmsko in Černetovo ulico, vključno z železniškim prehodom za pešce, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Obvoz bo urejen prek Aljaževe in Černetove ulice, je navedla občina, ki vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Podhod pod železniško progo bo zgrajen v okviru izgradnje Atletskega centra Ljubljana na območju sedanjega šišenskega športnega središča Žak.

Kot je julija ob podpisu pogodbe z izvajalcem gradnje centra, podjetjem Makro 5, povedal ljubljanski župan Zoran Janković, bo podhod zgradil konzorcij na čelu z družbo Prenova gradbenik. Za letos je na območju v načrtu prenova Litostrojske ceste do železniške proge, po izgradnji podhoda je predvidena prenova tudi Goriške ulice, je povedal župan.

Tako bo videti novi atletski center v Ljubljani. FOTO: Mol Delo

Nov atletski center bo predvidoma obsegal glavni atletski stadion z igriščem za nogomet, atletsko dvorano s krožno atletsko stezo in pomožni atletski stadion z nogometnim igriščem. Predvidena je tudi dvorana za mete (suvanje krogle ter met diska in kopja).

V predlogu mestnih proračunov za leto 2026 je za atletski center predvideno 28,4 milijona evrov, za leto 2027 pa 38,3 milijona evrov. Skupno je med letoma 2025 in 2028 za ta projekt predvidenih 112,3 milijona evrov.

