Janković pokritiziral SDS in povedal, koga bo volil

Ljubljanski župan Zoran Janković še ne ve, katerega kandidata namerava podpreti na parlamentarnih volitvah, ki bodo po napovedih aprila, ve le, da bo ta z levega političnega pola. Ob tem ocenjuje, da tako razdeljene družbe, kot je zdaj, že dolgo nismo imeli in da je sovražnega govora preveč.

»Ker na parlamentarne volitve ne bom šel kot eden od udeležencev, je moja prednost ta, da lahko počakam, kaj vse bo na levi strani,« je na današnji novinarski konferenci dejal Janković. Njegov glas bo »definitivno« namenjen nekomu z leve strani, bo pa, kot je napovedal, toliko aktiven, da bo k udeležbi na volitvah pozival državljane in Ljubljančane.

Pred dnevi je ponovni vstop v politiko napovedal Robert Golob, ki je nedavno ostal brez novega mandata na čelu državnega Gen-I. Janković ima o enem od nekdanjih podpredsednikov Pozitivne Slovenije, s katero je ljubljanski župan leta 2011 slavil na parlamentarnih volitvah, pozitivno mnenje, a ga ima tudi o kakšnem drugem kandidatu. »Počakal bom, da vidim, kaj bo naredil,« je dejal.

Ob tem župan ocenjuje, da tako razdeljene družbe, kot je zdaj, že dolgo nismo imeli in da je sovražnega govora preveč. »Žalost je to, da imamo kar veliko ministrov, sekretarjev stranke SDS in članov poslanske skupine SDS, ki javno ali prikrito producirajo razne napačne novice in poudarjajo sovražni govor,« je bil oster. Izpostavil je anonimni profil na Twitterju, ki ga je pred meseci po pomoti razkrila poslanka največje parlamentarne stranke Alenka Jeraj.

»V državnem zboru imamo poslanko SDS, ki ima poleg imena in priimka še ime Kopriva. A to se ni začelo letos. Spomnite se leta 2011, ko je neki Tomaž Majer, pa še vedno niso odkrili, kdo naj bi to bil, degradiral volivce, češ da so si morali številke napisati na roke, kako naj volijo,« je dejal.

​