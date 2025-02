Janković odgovoril protestnikom, zaradi pisma Vučiću se opravičil ne bo

Župan Ljubljane Zoran Janković je objavil pismo s pojasnili na zahteve protestnikov, ki so se 8. februarja zbrali pred mestno hišo in med drugim zahtevali, naj se jim opraviči zaradi pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Janković je ponovil stališče, da ima vsak pravico do svojega mnenja in da obsoja nasilje.

Približno 1000 protestnikov se je 8. februarja zbralo pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, pohod pa so nato po ljubljanskih ulicah nadaljevali do mestne hiše, pred vrati katere so Jankoviću pustili seznam štirih zahtev. Zahtevajo, naj se javno opraviči srbskim študentom in prebivalcem Ljubljane, javno podpre srbsko študentsko blokado, ne poziva k volitvam v Srbiji, dokler zahteve srbskih študentov ne bodo izpolnjene, ter naj ljubljanski mestni svetniki izrazijo svoja stališča. Protestniki so napovedali, da bodo pritisk stopnjevali, če zahteve ne bodo izpolnjene v enem tednu.

Janković je v pismu znova poudaril, da so protesti legitimna pravica vsakega posameznika v demokratični družbi. »Nikoli se nisem opredelil proti študentskim protestom, ne v Srbiji ne kjerkoli drugje, celo več, povedal sem, da so protestniki pred mestno hišo v Ljubljani dobrodošli,« je zapisal.

Nikoli se nisem opredelil proti študentskim protestom, ne v Srbiji ne kjerkoli drugje, celo več, povedal sem, da so protestniki pred mestno hišo v Ljubljani dobrodošli.

Ljubljanski župan je dodal, da nikoli ni skrival dejstva, da je predsednik Vučić njegov prijatelj, slednjim pa bo vedno stal ob strani. »Če bi izdal prijatelja, bi izdal sebe. Tudi jaz imam pravico do mnenja, da je on edini, ki zagotavlja mir in stabilnost v regiji,« je zapisal.

Obsodil je nasilje, hkrati pa izrazil prepričanje, »da se vlade, predsednike in župane menja na volitvah kot temeljem stebru demokracije, in ne na ulicah«.