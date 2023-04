Janković o incidentu s parkiranjem: »Kdor pride na koncert 15 minut prej, si je sam kriv«

Minuli vikend se je v Ljubljani zgodil razprodan koncert bosanskega zvezdnika Halida Bešlića v Stožicah, ki pa je poskrbel tudi za incident zaradi gneče na okoliških cestah in nepravilno parkiranih vozil.

FOTO: Sandi Fiser

Lastnik enega od zemljišč naj bi bil po poročanju portala 24ur.com ogorčen, saj so nekateri parkirali na njegovem zemljišču, to pa naj se ne bi zgodilo prvič, temveč se dogaja ob vseh večjih prireditvah. Prav tako naj bi med lastnikom in ljudmi, ki so nepravilno parkirali, padale ostre grožnje, tako da so morali posredovati tudi mestni redarji, je še poročal omenjeni portal.

Za spor v Stožicah okrivil neodgovorne voznike

Zdaj se je na incident odzval ljubljanski župan. »Spor je nastal zaradi neodgovornih voznikov,« je po poročanju N1 povedal Zoran Janković.

Kdor pride na koncert 15 minut prej, si je sam kriv.

Dodal je, da so bila v bližini še prazna mestna parkirišča in da parkiranja na zasebnem zemljišču ne odobrava, ter za spor okrivil voznike, ki so neodgovorni. Poudaril je še, da se je že prej vedelo, da je koncert razprodan: »Kdor pride na koncert 15 minut prej, si je sam kriv,« je dejal.