Janković miri: Ljubljana bo pozimi na toplem. Pa bo res?

Pred ogrevalno sezono ljubljanski župan Zoran Janković miri, da bo Ljubljana na toplem. Skoraj polovica stanovanj se namreč ogreva prek sistema daljinskega ogrevanja, zaloge premoga so zadostne, tudi plina, vprašanje ostajajo cene. Konec meseca se bo Janković sestal z okoljskim ministrom Urošem Brežanom.

Janković je na redni tedenski tiskovni konferenci dejal, da se 48 odstotkov stanovanj v Ljubljani ogreva prek vročevoda in zanje glede ogrevanja ne bo problema. »Za celotno ogrevalno sezono, pa je lahko mrzlo od oktobra do maja, imamo zadosti virov za vročevod,« je dejal. To pomeni ogrevanje okoli 61 tisoč stanovanj.

Napovedal je tudi, da bodo uporabo biomase za ogrevanje povečali na 20 odstotkov. Za nekaj več kot mesec dni je tudi obstoječih zalog premoga, na poti je še ladja s 145.000 tonami premoga iz Indonezije, januarja pa prihaja nova ladja z enako količino, je dejal.

Za pomoč pri manjšanju finančnega bremena kuponov za emisije toplogrednih plinov pri uporabi premoga in pri določitvi energentov za ogrevanje z vročevodom se bo se konec meseca sestal z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom. Sicer pa Janković zelo pozdravlja vladno omejitev cen energentov, poleg elektrike in plina je napovedana tudi regulacija cen daljinskega ogrevanja.

Problem je še vedno pri plinu, s katerim se ogreva 33 odstotkov stanovanj. »Absolutno imamo zagotovljeno potrebno količino plina,« je ponovil Janković. Če bo potreba, bodo uporabo plina zmanjševali v industriji in ne pri gospodinjstvih. »Danes imamo informacijo, da plina za Ljubljano ne bo zmanjkalo, o cenah pa je prezgodaj govoriti, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo,« je dejal.

Konec septembra bo zaključena gradnja nove plinsko-parne enote v termoelektrarni in toplarni v Mostah, na poskusni zagon Janković računa v oktobru, ko bo tudi znano, kaj bo z dobavo plina. »Mi za Ljubljano potrebujemo 170 milijonov kubičnih metrov plina, kar pomeni, da smo glede na evropsko porabo v tej količini drobiž,« pravi. V tem trenutku se dogovarjajo s tremi dobavitelji. Ima pa Ljubljana tudi še možnost ogrevanja na kurilno olje.

Znova je izpostavil pomen sežigalnice. Če bo zgrajena v petih letih, bo Ljubljana v 70 odstotkih samozadostna, uvozili bi le še 30 odstotkov plina, je ocenil. »Trdim, da bo naša sežigalnica, če dobimo koncesijo, najsodobnejša, praktično z minimalnimi izpusti in tudi dimnik bo nad območjem temperaturne inverzije,« je dejal. Ocenil je, da bo za končne uporabnike cena ogrevanja 20 odstotkov nižja.