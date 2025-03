Janković: Kratkoročno oddajanje bo možno samo julija in avgusta, tako so se odzvali pri Niki Kovač

Spremembe mestnega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), h katerim so ljubljanskega župana Zorana Jankovića s ciljem omejevanja negativnih učinkov kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v najem pozvali v Inštitutu 8. marec, so v naslednjih treh letih po Jankovićevih besedah neizvedljive. Župan izpostavlja gradnjo novih stanovanj, hkrati je napovedal, da bo v Ljubljani po sprejetju prenovljenega gostinskega zakona kratkoročno oddajanje možno samo julija in avgusta.

Inštitut 8. marec je v ponedeljek na Jankovića naslovil javno pismo glede stanovanjske problematike. Po njihovem prepričanju bi morala Mestna občina Ljubljana bolj ustrezno voditi politiko obračunavanja in pobiranja NUSZ v primerih kratkoročne oddaje nepremičnin.

V pismu so v omenjeni nevladni organizaciji ljubljansko občino pozvali, naj opravi izredni nadzor nad pobiranjem NUSZ, osredotočen na nenamensko rabo stanovanjskih nepremičnin. Občina naj ob tem predlaga spremembe odloka o tej dajatvi, po katerih se bodo nepremičnine, ki se namesto za stanovanjsko rabo uporabljajo za kratkoročno oddajanje v najem, obdavčile višje kot zdaj.

Pismo se lepo bere in je všečno, je pa neizvedljivo v naslednjih treh letih, je na današnji redni tedenski novinarski konferenci povedal Janković.

Mestna občina po njegovih besedah ne more spreminjati samo ene točke odloka, saj da bodo mestne oblasti odprle celotno področje NUSZ. V zadnjih letih je namreč prišlo do precejšnjih sprememb na področju nepremičnin in uporabe prostora v mestu. Novi odlok realno ne bo sprejet pred 2030, je ocenil Janković.

Inštitut 8. marec: Prav nobenega razloga ni, da pravičnejša obdavčitev AirBnB-jev v Ljubljani čaka do 2030

Na današnji novinarski konferenci se je župan Ljubljane Zoran Janković, odzval na naše včerajšnjo odprto pismo. V pismu smo mu zastavili več vprašanj glede pobiranja nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ), za tista stanovanja, ki se namesto za bivanje Ljubljančanov in Ljubljančank uporabljajo za kratkoročno oddajanje prek platform kot je AirBnB.

Vprašanjem smo dodali poziv za nadzor nad izvajanjem trenutnega NUSZ in dvig NUSZ za nepremičnine, ki se namesto za stanovanja uporabljajo za kratkoročno oddajanje prek platform kot je AirBnB.

Župan je rekel: »Pismo samo se lepo sliši, a je v naslednjih 3 letih praktično neizvedljivo.« Navedel je, da se samo enega dela ne da spreminjati in da so potrebne širše spremembe odloka, ker se je od sprejetja odloka marsikaj spremenilo. Zaključil je, da je realno gledano nov odlok pričakovati leta 2030.

A to ne drži. Za pravičnejšo obdavčitev AirBnB-jev v Ljubljani ni treba čakati do leta 2030. Odlok o NUSZ, ki bi vseboval samo en popravek, ki bi ustrezneje obdavčil kratkoročno oddajanje stanovanjskih nepremični, se da spremeniti takoj. Vemo in z županom se strinjamo, da ima trenutni odlok tudi številne druge probleme, saj je od zadnjega posega občine, obvezne razlage iz leta 2009, minilo že 16 let. A to ne sme biti izgovor za neukrepanje tam kjer vemo, da ureditev ni ustrezna. Zato bi moral MOL to majhno spremembo odloka narediti takoj.

Župan je na tiskovni konferenci omenil tudi vlogo FURS pri pobiranju NUSZ. Te vloge se dobro zavedamo, ampak s pismom smo se namenoma obrnili na župana in mestno občino Ljubljana, saj bi se jih moralo to ali se NUSZ pobira ustrezno zelo zanimati, saj gre za vprašanje spoštovanja zakonodaje in prihodkov v mestni proračun.

Upamo, da bomo od občine dobili odgovore na vsa vprašanja glede NUSZ-ja, ki smo jih zastavili. Predvsem odgovor na osnovno vprašanje za koliko koliko stanovanjskih nepremičnin je odmerjen NUSZ glede na dejansko rabo, ki se razlikuje od tiste v prostorskem načrtu? Številko, ki jo bo dal ta odgovor, je treba nato primerjati s številko 2.365 - toliko ja bilo namreč po študiji Ministrstva za gospodarstvo v letu 2023 nepremičnin v Ljubljani, ki so se oddaja na platformah AirBnB in Vrbo.

Pravičnejša obdavčitev AirBnB-jev prek NUSZ je lahko kamenček v mozaiku politik, ki bodo stanovanja v Ljubljani naredila bolj dostopna. Mozaik, ki mora vsebovati tudi omejitve AirBnB, kjer pozdravljamo stališče župana, in večje vlaganje občine v javna najemna stanovanja.