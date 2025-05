Janković in Zupančičeva kritična do referenduma: »Nima nobene zveze ne z umetnostjo ne s kulturo«

Ob prazniku Ljubljane je župan Zoran Janković komentiral tudi referendum o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke umetnikov in dejal, da se ga ne bo udeležil. Meni, da želi opozicija z njim zgolj prešteti svoje člane. Na referendum, ki po njenih besedah »nima nobene zveze ne z umetnostjo ne s kulturo«, ne bo niti igralke Milene Zupančič.

Janković je na ob slavnostni seji mestnega sveta na Ljubljanskem gradu dejal, da ima vsak pravico, da vabi na referendum. A meni, da na referendum, ki bo državo stal 6,7 milijona evrov, vabijo, ker ne razumejo umetnosti ali pa je ne spoštujejo.

Sam bo v nedeljo namesto na referendum šel na Pot spominov in tovarištva. »Dan bo odličen, gotovo bo sonce, vsi dobrodošli,« je dodal. »Referendum je zakonsko dovoljen, dovoljeno je tudi, da na referendum ne gremo. To je naša prosta volja in mene tam ne bo,« je poudaril ljubljanski župan.

Tudi igralka Milena Zupančič, ki je danes prejela naziv častne meščanke Ljubljane, se referenduma ne bo udeležila. Razprava ob referendumu po njenih besedah nima nobene zveze ne z umetnostjo ne s kulturo. »Sem zelo žalostna, pa to je še zelo mila beseda,« je dejala. Zdi se ji, da na raven debate v kampanji »ne moremo biti zelo ponosni«.

»Če bi se res pogovarjali o nečem, kar bi res imelo neko zvezo s kulturo, z umetnostjo, potem bi verjetno šla,« je dodala. A po njenem mnenju je »milje daleč od tega«, in se dve politični strani prepirata med sabo, kdo bo zmagovalec.

Volivci se na referendumskem glasovanju izrekajo o podpori zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, ki ureja pravico do tega dodatka in postopek za njegovo priznanje. Naknadni zakonodajni referendum je zahtevala SDS s podpisi volivcev.

