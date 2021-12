Janković in soobtoženi zavrnili krivdo glede hladilne strojnice v Stožicah

Ljubljanski župan Zoran Janković in soobtoženi so na današnjem predobravnavnem naroku zavrnili krivdo v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Zagovorniki obtoženih so bili med drugim kritični do dokaznega gradiva tožilstva, ki da je nepregledno in nejasno. Večina jih je predlagala izločitev dokazov. Obtožnica bremeni Jankovića, njegovega sina in šefa družbe Electa Damijana Jankovića, nekdanjega direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića, danes upokojenega Zlatka Srako iz Energoplana, Uroša Ogrina, nekdaj zaposlenega v Gradisu, Boštjana Stamejčiča iz Baze Dante ter Electo Inženiring.

Tožilstvo omenjenim očita, da naj bi Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za tri milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja omenjenega kompleksa, družbe Grep, čeprav ta sploh ni bil lastnik, ampak je imel le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo v že prej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno.

Zapleten krog finančnih transkakcij

Cena za prostor je sprva znašala 1,2 milijona evrov (brez davka), nato pa so sklenili, da Energetiki dodatno zaračunajo že plačani prostor za strojnico, tokrat so prostor zaračunali v kubičnih metrih. Pripravljen je bil aneks k prvotni kupoprodajni pogodbi, vrednost pa je narasla na več kot tri milijone evrov. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun.

Na današnjem predobravnavnem naroku so vsi krivdo zavrnili. Jankovićev odvetnik Janez Koščak je tožilstvu očital, da so dokazi nejasni in nepregledni, sodišče pa prosil, naj tožilstvu naloži, naj za posamezni dokaz utemelji, kaj z njim dokazuje. Enako kot večina zagovornikov drugih obtoženih je vložil predlog za izločitev dokazov.

"»o so obvezni liki, ki se vedno dogajajo, izločitev dokazov, obramba seveda trdi, da je vse nezakonito, da sodnik ni nič predelal ... tožilstvo bo na predlog odgovorilo, nato bomo nadaljevali postopek,« je po predobravnavnem naroku dejala tožilka Blanka Žgajnar.

Za župana Jankovića se bo sicer danes na sodišču nadaljevalo tudi sojenje v zadevi prodaje Mercatorjevih delnic podjetju Electa Inženiring. Ta na predobravnavnem naroku v začetku novembra krivde ni priznal, krivde za sodelovanje pri tem dejanju nista priznala niti njegova sinova Jure in Damjan Janković.