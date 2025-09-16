Janković Goloba (še) podpira, vendar trdi: »Jaz tega ne bi naredil«

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes izrazil nestrinjanje z odločitvijo vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

Dodiku bo predlagal umik prepovedi vstopa za Pirc Musarjevo in Fajonovo

Kljub temu vlade ne bo pozval k spremembi odločitve, bo pa Dodiku predlagal preklic prepovedi vstopa v entiteto BiH za slovensko predsednico in zunanjo ministrico.

Zoran Janković. Foto: Leon Vidic

»Jaz tega ne bi naredil,« je glede odločitve vlade o prepovedi vstopa v Slovenijo za Dodika dejal Janković.

Vendar pa je dodal, da se v odločitve vlade ne vtika in da je tudi ne bo pozval, da svojo odločitev spremeni. Zagotovil je, da vlado in njenega predsednika Roberta Goloba podpira.

Po drugi strani je dolgoletni župan prestolnice napovedal, da bo ob naslednjem srečanju Dodiku predlagal, da vlada Republike Srbske prekliče prepoved vstopa v to entiteto BiH za predsednico republike Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki jo je Banjaluka uvedla v odgovor na ukrep Ljubljane.

»Vsak ima pravico do svojega mnenja«

Komentiral je tudi Dodikov poziv državljanom Slovenije srbskega porekla, naj na prihodnjih volitvah podprejo prvaka opozicijske SDS Janeza Janšo.

»Vsak ima pravico do svojega mnenja,« je dejal in zatrdil, da z Dodikom nista politična zaveznika, da pa sodelujeta že 20 let oziroma še iz časov, ko je bil sam direktor Mercatorja. Janković je sicer Dodika podprl pred zadnjimi volitvami v BiH leta 2022, ker je bil po njegovi oceni dober predsednik.