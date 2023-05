Nič več s traktorji na proteste? Janković napovedal globe

25. aprila je v Ljubljani potekal velik protest kmetov. Zaradi shoda je bil močno zgoščen promet in nastajali so daljši zastoji. Številni so se namreč v Ljubljano pripeljali s traktorji in več ur krožili po središču mesta, nekateri so tudi parkirali pred poslopjem državnega zbora in v okoliških ulicah.

Kmetijska ministrica Irena Šinko je konec aprila v odzivu na protest kmetov dejala, da imajo kmetje pravico protestirati in izraziti svoje nestrinjanje s problemi, ki jih skrbijo in ki jih obremenjujejo pri njihovem delu.

160 evrov globe

A naslednjič jih bo Janković oglobil, saj MOL podaja Predlog sprememb odloka o urejanju prometa v ljubljanski mestni občini, ki predvideva 160 evrov globe za vse, ki bi vozili tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovne stroje, delovna vozila in traktorje, če nimajo dovolilnice za prevoz območja cone 1.

»V zadnjem času se v ožjem mestnem središču Ljubljane pojavljajo protesti, katerih udeleženci vozijo tudi traktorje. Glede na to, da mestno redarstvo pri napovedanih protestih aktivno sodeluje s Policijsko upravo Ljubljana in s Policijsko postajo Ljubljana Center, je pri izvajanju nadzora prometa in ustavljanja vozil na občinskih cestah v času protestov naletelo na težavo, da za traktorje in ostala vozila (to so tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, delovni stroji, delovna vozila) ni predpisane kazenske sankcije za primere vožnje teh vozil na območju cone 1 brez dovolilnice pristojnega organa. Zaradi navedenega se odlok dopolnjuje z določitvijo globe v višini 160 evrov za prekršek za posameznika, ki vozi tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter delovne stroje, delovna vozila in traktorje, v kolikor nima pridobljene dovolilnice za prevoz območja cone 1,« so obrazložili odločitev.

Župan Zoran Janković predlaga obravnavo po hitrem postopku, odlok bi začel veljati 5. junija.

Po podatkih Agencije za varnost prometa je bilo v Sloveniji konec leta 2022 registriranih več kot 119.000 traktorjev. V povprečju je vsak sedemnajsti prebivalec lastnik traktorja.

Preberite še: