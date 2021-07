Janjine Drobtinice sreče

Nastopili so glasbena skupina Prašnati ter člani folklornih skupin Folklornega društva Prekmurje Lendava in Kulturnega društva Miško Kranjec Velika Polana.

Avtorica se spominja otroštva in mladosti, prvih ljubezni, svoje domačije, lepot prleške in prekmurske ravnice.

Po skoraj enem letu, zaznamovanem z epidemičnimi ukrepi, je lendavski gledališki oder spet oživel. Obiskovalci literarno-glasbene prireditve so bili zadovoljni, da se v Lendavi spet dogaja! Prisotne je pozdravil, direktor KKC Lendava, in izrazil zadovoljstvo, ker je gledališki oder končno spet v funkciji in občinstvo spet v dvorani: predstavili so drugo pesniško zbirkoiz Velike Polane z naslovom Drobtinice sreče.Ob pogovoru z avtorico in branju njenih pesmi so nastopili glasbena skupina Prašnati ter člani folklornih skupin Folklornega društva Prekmurje Lendava in Kulturnega društva Miško Kranjec Velika Polana. Pesmi govorijo o lepih in manj lepih trenutkih avtoričinega življenja ali življenja oseb iz njene okolice.Svoje občutke, čustva in misli je Magdičeva že zelo mlada rada zapisovala v verzih, jih namenila svojim bližnjim in prijateljem, kakšno pesem pa je objavila tudi v osnovnošolskem glasilu Mladi Prlek, v glasilu gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, v Vestniku, Lindui, zborniku ZKD Lendava Pobiralci rose – dokler ni 2019. izšla prva pesniška zbirka Iskrenje srca. Spomladi lani je v samozaložbi izšla druga zbirka, ki zajema čez 80 pesmi, strnjene so v treh sklopih: Drobtinice sreče, Spoznanja in Življenje so zgodbe.»Gre za drobtinice, ne za velike kose pogače, ampak za razmišljanje in čustvovanje osebe, ki ceni in spoštuje srečo v majhnih obrokih, v drobnih radostih …« je v spremni besedi Pesmi kot podobe življenja zapisala pisateljica. Janja Magdič je bila dolgoletna vodja izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lendava, decembra lani se je upokojila. Njeno življenje se že od osnovnošolskih let, ki jih je preživela v rodni Prlekiji – na Krapju –, prepleta z ljubiteljsko kulturo, folkloro, pesmijo in literarnim ustvarjanjem.V multikulturnem mozaiku ljubiteljske kulture je prek pevskih, plesnih, gledaliških, folklornih in drugih srečanj povezovala številna društva, skupine šol, vrtcev ter zavodov. Za svoje predano delo v kulturi je prejela tudi nekaj priznanj (uredništvo Vestnika – kulturnik Pomurja 2018, priznanje Občine Lendava ob slovenskem kulturnem prazniku 2019). S predstavitvijo zbirke Drobtinice sreče se je ob upokojitvi želela posloviti od vseh, s katerimi je na kakršen koli način sodelovala in so podpirali njeno delo.