Janez, Peter in Anja novi člani cvičkovega dvora (FOTO)

»Vino je božji dar. Vendar tudi bog potrebuje umnega in pridnega vinogradnika,« je dejal novi ambasador cvička Peter Camloh z Malkovca, ki v marsičem simbolizira dolenjskega vinogradnika. 5000 trt ima zasajenih v neizmernih strminah, kjer mora večino dela opraviti ročno. Ampak pri negi in vzgoji vinograda vztraja; ker ima rad slovensko zemljo in trto, ki so jo z veliko ljubeznijo negovali tudi njegovi predniki.

Najvišje ocenjen

Cviček je bil torej minuli vikend na Dolenjskem, točneje v Novem mestu, rdeča nit celotnega dogajanja. Festival cvička je letos prvič združil kar tri dogodke; Cvičkarijo, Pop up Wine festival in Teden cvička, ki je bil letošnji jubilejni, že 50. po vrsti. Tri dni je bilo na različnih lokacijah dolenjske prestolnice res pestro; vse pa začinjeno z veliko pozitivne energije, glasbo in plesom ter seveda druženjem, ki smo ga tako pogrešali zadnji dve leti! Na prireditve se je zgrnilo tisoče ljudi, samo v petek jih je bilo po ocenah organizatorjev na Glavnem trgu okoli šest tisoč.

Teden cvička je bil letos jubilejni, 50. po vrsti.

Teden cvička je bil torej letos jubilejni, 50. po vrsti. »V desetletjih je postal drugačen, dvignila se je kakovost na ocenjevanjih vin, dogodku so se pridružili strokovna predavanja in vzporedni kulturni, športni in drugi dogodki, spremenila se je kultura pitja in iz leta v leto smo pokušali boljša vina, h katerim smo vse bolj vključevali kulinarične dobrote,« je ocenil Miran Jurak, predsednik Zveze vinogradnikov Dolenjske, ki združuje okoli 5000 vinogradnikov iz kar 32 društev dežele cvička. Kako množična in močna družina je to, je bilo videti in čutiti v petek popoldne na povorki društva vinogradnikov, na kateri so se predstavila prav vsa društva, kakšnih 1200 vinogradnikov se je sprehodilo. V večernem delu programa je bil vrhunec kronanje novega kralja cvička in razglasitev ambasadorja cvička za leto 2022.

Kresovci, Šentjernejski oktet, župani, predsedniki vinogradniških društev – s skupno zdravljico je bil Teden cvička odprt! FOTOgrafije: Tanja Jakše Gazvoda

Prireditev so popestrile tudi novomeške mažoretke.

Kralj je postal 28-letni Dolenjec iz Lešnice pri Otočcu Janez Colnar mlajši, član dveh vinogradniških društev, in sicer Šmarjeta in Trška gora. Laskavi naziv so si Colnarjevi prislužili že tretjič, Janez mlajši pa bo krono nosil prvič. Z oceno 16,38 so pridobili tudi naziv šampion Tedna cvička 2022, saj je ocena najvišja, s katero je bil kadar koli do zdaj ocenjen kralj cvička. Vinogradništvo in vinarstvo se pri Colnarjevih prenašata iz roda v rod, vinograd imajo že od nekdaj, trenutno pa klet vodijo Janez mlajši, stric Matjaž in oče Janez. Kljub odličnemu vinu, večkrat nagrajenemu celo v tujini, vedno stremijo k nenehnemu napredku in izboljšavam. Obdelujejo 60.000 trt, načrtujejo pa postopno širitev vinogradov in zasaditev sort, ki jim jih primanjkuje in v katerih vidijo potencial. Cviček predstavlja slabi dve tretjini pridelanega vina, znani so tudi po preostalih izvrstnih buteljčnih vinih, kot so laški rizling, collis, modra frankinja, rose, penina in belo. Pri ponudbi so mislili tudi na najmlajše: pridelujejo domač grozdni sok, ki je sploh med mladimi pravi hit. Janezu je krono v petek predal zdaj že bivši kralj Matjaž Golob z Malkovca.

V povorki je sodelovalo približno 1200 vinogradnikov.

Iz Društva vinogradnikov Mirna Peč prihaja nova cvičkova princesa Anja.

Malo za šalo, malo zares – vino v sodu kar na hrbtu

Tudi govedorejec

Iz istega vinogradniškega društva prihaja tudi novi ambasador cvička Peter Camloh, ki je že 40 let član Društva vinogradnikov Malkovec in ima vinograd zasajen za zelo strmem pobočju. »V preteklosti nikoli niso sadili trte tam, kjer se je dalo pridelovati krušna žita. Danes to od nas zahteva veliko ročnega dela in vloženega truda," pravi. V hlevu ima 60 glav goveje živine, v vinogradu v Veseli dolini pa je 5000 trt. Peter je ves čas še kako aktiven v društvu, poje tudi v pevskem zboru. Njegova poslovna pot je bogata: od predsednika Govedorejskega društva vse od člana sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in predsednika Kmečke zadruge Sevnica, bil je tudi predsednik Društva salamarjev Sevnica, doma in v tujini pa je zagovarjal dejstvo, da je prav cviček vino, ki spada k suhim mesninam. Ustanovil je tudi zadrugo Vesela dolina, ki združuje sedem malkovških vinogradnikov, ki tržijo cviček z Malkovca po vsej Sloveniji, nekaj pa tudi zdomcem v Nemčiji. Je tudi gonilna sila pri izgradnji vinogradniškega doma na Malkovcu, ki bo služil v turistične namene in za potrebe društev v Tržišču.

Upamo, da bo prišel čas, ki bo prijaznejši do kmeta, vinogradnika oziroma vinarja.

Cvičkovemu dvoru se je v soboto pridružila 21-letna Anja Smerke, članica Vinogradniškega društva Mirna Peč, ki je postala 23. cvičkova princesa, krono ji je predala Maja Vovko. Anja zaključuje študij na višji strokovni šoli na Grmu, postala bo inženirka podeželja in krajine. Doma imajo manjšo kmetijo, kjer poprime za vsako delo, obvlada celo delo s traktorjem. Ukvarjajo se tudi z zidaniškim turizmom. Oddajajo tri zidanice, imajo pa tudi vinograd s 1500 trtami. Anja je že od otroštva pomagala pri delu v vinogradu, zato danes obvlada tako rekoč vsa dela tako v vinogradu kot v kleti.

Šampion Jeleničev laški rizling

In še nekaj o vinih, ki tudi zaradi ocenjevanj vse bolj pridobivajo kakovost. Letos so v sklopu Tedna cvička ocenili 636 vzorcev. Šampion je postal laški rizling suhi jagodni izbor (ocena 19,50) vinogradnika Marjana Jeleniča iz Jablanc nad Kostanjevico na Krki. Naziva kralj cvička in tudi prvak cvička sta pripadla Janezu Colnarju mlajšemu, mladi vinar je postal Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki z modro frankinjo 2018. Podelili so tudi devet nazivov prvaka sort. Nejc Rumpret z Vrha pri Šentjerneju ga je osvojil za modro frankinjo starejši letnik, Matic Bevc iz Trebnjega za chardonnay, Vina Muhič iz Trebelnega za sauvignon, Vina Jelenič iz Jablanc za laški rizling in belo zvrst, Franc Smrekar iz Škocjana za rumeni muškat, Brane Granda iz Mirne Peči za beli pinot, KZ Krško za peneče se belo, Stane Možič iz Sevnice pa za modro frankinjo tekoči letnik.

Eden od vrhuncev je bil izbor cvičkove princese. Med Patricijo Gorenjec in Anjo Smerke je izbirala strokovna komisija, zmagala je slednja.

Nova cvičkova princesa Anja Smerke in kralj cvička Janez Colnar mlajši

V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske bodo letos praznovali še enkrat, ko se bodo spomnili prehojenih 50 let delovanja. »Vse, kar so v teh letih naredila naša vinogradniška društva, je v vinogradništvu in vinarstvu vtisnilo pečat. Zagotovo sta na prvem mestu izobraževanje in skrb za kakovost in razvoj. Mnoga vinogradniška področja in vinske gorice so dobili svoj preporod, zagotovo pa sta bili priprava elaborata o zaščiti cvička PTP in njegova zakonska ureditev zgodovinski uspeh dolenjskih vinogradnikov. A danes se zavedamo težkega položaja v sektorju vinogradništva in vinarstva, težkih razmer na trgu in ne nazadnje tudi opuščanja vinogradniških površin in spreminjanja kulturne krajine. Upamo, da bo prišel čas, ki bo prijaznejši do kmeta, vinogradnika oziroma vinarja,« je sklenil Miran Jurak.