Janez je prvič dal kri kot vojak

Janez Kovačič iz Rakovnika pri Birčni vasi je te dni kri daroval že stodesetič, torej je skupaj dal že 55 litrov življenjske tekočine. Je med 61 darovalci, ki so kri darovali več kot 100-krat. Začel je med služenjem vojaškega roka, od takrat to dokaj redno počne.

Čestitke ob jubilejnem darovanju krvi

Zaposlen je v podjetju, kjer za krvodajalstvo pred leti niso imeli posluha, zato krvi Janez ni mogel darovati, kot bi hotel, vendar se je zadnje čase to spremenilo. V prostem času skrbi za zdravje z redno hojo, ki prispeva k vitalnosti in dobremu počutju. Želi si, da bi ostal zdrav in se še naprej redno udeleževal krvodajalskih akcij. Ob tej priložnosti so mu čestitali sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek, predsednica KORK Birčna vas Mira Rus in zdravnica na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Janja Mrak, dr. med.

Kot je povedala Barbara Ozimek, je bilo letos v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto že 1874 odvzemov krvi, na terenskih akcijah, ki jih pripravljajo v Šentjerneju in Žužemberku, pa 311. »Posebno pozornost posvečamo nagovarjanju mladih krvodajalcev s predavanji in predstavitvenimi stojnicami, uspelo nam je privabiti 20 krvodajalcev na študentsko krvodajalsko akcijo v aprilu in 150 dijakov srednjih šol, ki so prvikrat darovali kri,« je še dodala Ozimkova. Letos so imeli na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto tri jubilante, ki so dali kri 100-, 110- in 140-krat, v teh dneh pa se jim bosta pridružila še dva, ki sta kri darovala 100. in 150.