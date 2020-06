Janez Janša: Želim si ...

Premier Janez Janša je v poslanici ob dnevu državnosti spomnil na začetke osamosvajanja Slovenije in takratno povezanost slovenskega naroda. Želi si, da bi samostojno državo razumeli kot velik dar in priložnost za vse. »Moč naroda, ki je enoten, je moč, ki je neustavljiva.«



Kot je izpostavil Janša, v zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki je omogočil, da je postal suveren, sam svoj gospodar na svoji zemlji. Takšen čas po besedah Janše predstavlja vrednotno središče naroda, za Slovence pa je to čas osamosvajanja.



V vrednotnem središču slovenskega naroda so se združile ustvarjalne, duhovne in materialne sile naroda od njegovih začetkov. Janša si želi, da bi iz tega vrednotnega središča vedno črpali svojo moč in ustvarjalnost ter bi v njem našli zatočišče v neurjih in počitek po preizkušnjah.



»Svobodo naroda smo morali že takoj na začetku zato braniti z orožjem. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo vse na kocki. Samostojna in evropska prihodnost Slovencev, demokratična ureditev, naša vera in postave, blaginja in naša življenja. To so bili dnevi, ko se je maja 1990 razoroženi narod znova postavil za svoje pravice, razglasil samostojno Slovenijo in se mogočno uprl agresiji JLA. Ko se ozremo nazaj na prehojeno pot, na vse, kar smo kot nacija dosegli v teh 29 letih, kar je za državo resnično kratek čas, smo lahko ponosni. Dosegli smo veliko, smo pa tudi marsikatero priložnost zamudili. Tudi zato, ker smo dopustili, da so stare zamere, sovraštvo, cinična distanca in razdeljenost spet dobile svojo moč. Ker je tisto, kar je dobro v vsakem človeku, molčalo, ko je slabo spet začelo svoj pohod in ustavljalo ustvarjalni zanos,« je zapisal.



A nas preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, po navedbah Janše vedno znova učijo, da smo le povezani in enotni tudi močni ter kot družba premagamo še tako hudo preizkušnjo. »Zadnja izkušnja v vojni s koronavirusom je to potrdila. Čeprav z razdeljeno politiko, kot v obdobju osamosvajanja, smo z enotnim narodom, ki je razumel, da je zdravje zgolj eno, nedeljivo in vsem enako dragoceno, prvo bitko z virusom dobili. Verjamem, da skupaj zmoremo z odgovornim ravnanjem premagati tudi vse naslednje izbruhe okužb.« Želi si, da zaradi tega, ker se je naša skupna odločitev na plebiscitu uresničila v samostojni in neodvisni državi, ne bi nikoli več rekli, da se ne da nič narediti. Prav tako si želi, da zaradi »veličastnega dogajanja konec leta 1990 in v prvi polovici leta 1991, neprimerljivega z ničimer v naši dotedanji zgodovini«, ne bi nikoli obupali.



»Želim si, da bi ob našem največjem prazniku z vseh domov naši ljubi domovini v poklon ponosno plapolale slovenske zastave. Da bi v poletnih dneh, ki so pred nami, odkrivali njene doslej skrite lepote in spoznali, kako čarobna je,« je pozval premier in domovini zaželel vse najboljše.