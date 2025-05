Janez Janša žaluje za komaj 39-letno Hanno

Beloruska političarka in aktivistka ter nekdanja predsedniška kandidatka Sviatlana Tsikhanouskaya je na družabnem omrežju objavila pretresljivo vest, da so pravkar izvedeli, da je že v začetku letošnjega leta umrla nekdanja politična zapornica Hanna Kandratsenka.

Stara je bila komaj 39 let. »Kljub temu, da so ji za rešetkami diagnosticirali raka materničnega vratu, so ji odrekli sočutje in bila je prisiljena odslužiti celotno zaporno kazen. Te vrste krutost in nepravičnost se morata nehati,« je zapisala Tsikhanouskaya, njen zapis pa je delil tudi predsednik naše največje opozicijske stranke Janez Janša ter dodal tri emotikone – dve črni srci in križ.

Hanno Kandratsenko, ki bi 13. aprila dopolnila 40 let, so v zapor poslali v začetku maja 2022, ker da je užalila vladnega predstavnika, užalila predsednika Belorusije in užalila sodnika. Zaradi teh treh kaznivih dejanj je bila obsojena na tri leta zaporne kazni ter plačilo 1134 evrov globe.