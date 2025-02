Janez Janša žaluje: umrl je dolgoletni župan in poslanec SDS (FOTO)

Za vedno se je poslovil nekdanji poslanec stranke SDS, dolgoletni župan in častni občan občine Vransko Franc Sušnik, so sporočili z občinskega odbora SDS Vransko.

Franc Sušnik. FOTO: Roman Šipić

Sušnik je pred kratkim prejel naziv častnega občana za življenjsko delo v lokalni skupnosti Vransko. Župan občine je bil kar šest mandatov, to je 24 let. Ob tem je bil osem let poslanec v državnem zboru. Še prej je bil dvajset let zaposlen v cinkarni v Celju.

»Odšel je mož beseda in človek dejanj za skupno dobro. Iskreno sožalje vsem njegovim. Počivaj v miru in z Bogom, dragi Franc,« pa je ob smrti Sušnika na omrežju X sporočil Janez Janša.