Janez Janša žaluje: »Počivaj v miru in z Bogom« (VIDEO)

V največji opozicijski stranki so te dni zaviti v črnino. Poslovil se je namreč njihov dolgoletni član in funkcionar Franc Mlinarič.

»Počivaj v miru in z Bogom, Franc. Hvala za zvestobo Sloveniji in Mariboru,« je na omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša.

Kot poroča portal e-maribor, je bil Franc Mlinarič dolgoletni član Mestnega odbora Maribor. Bil je tudi lastnik servisa za popravilo elektronike ter ljubiteljski pilot. »Svoja poznanstva med ljubitelji aeronavtike je izpostavil tudi za promocijo Slovenske demokratske stranke in v stranko pripeljal številne nove člane. Bil je pravičen, natančen in vedno zavzeti član Mestnega odbora,« še navaja omenjeni medij.