Janez Janša žaluje: »Mnogo, mnogo prezgodaj ...« (FOTO)

Prvi mož SDS Janez Janša se je z ganljivim zapisom na omrežju X poslovil od Jožeta Zorča, dolgoletnega gospodarja kampa Klin v Lepeni, kjer so Janševi »vsako poletje zadnjih 30 let ob sotočju Lepence in Soče v varstvu vršacev in gostoljubju njegove marljive družine našli drugi dom«. Zapisano je, da je Zorč umrl po težki bolezni.

Pokojnik je bil za Janšo več kot zgolj znanec ali domačin. V svojem zapisu je poudaril, da je bil Joža, kot so ga klicali, potomec klenih trentarskih vodnikov, človek delavnosti, podjetnosti in naravnega humorja. Od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera je skrbel za kamp in za ljudi, ki so se vračali v dolino tudi zaradi njega.

»Dolina Soče je izgubila enega svojih stebrov, prijatelja v težavah, leksikon zgodovine in dogajanj Trente. Mnogo, mnogo prezgodaj,« je zapisal Janša in dodal, da za Zorčem ostaja hvaležnost neštetih – za pomoč, popravljene ceste, odstranjene plazove, obnovljene domačije in tisoče dobrih del.

Zgodbe, ki ostajajo – in človek, ki ne bo pozabljen

Zorč je bil gostitelj večerov, prežetih z zgodbami in smehom, ter razkrivalec skritih kotičkov Trente in planin, ki so jih mnogi odkrili prav po njegovi zaslugi. »Tam bo Joža vedno navzoč,« je sklenil Janša in v imenu sebe in mnogih izrazil iskreno sožalje družini, sorodnikom in prijateljem.

Spomin nanj bo zagotovo ostal zapisan ne le v kamnu poti in domačij, ampak tudi v ljudeh, ki so ga srečali.