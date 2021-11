Janez Janša: Zagotovo bodo potrebni dodatni ukrepi

»Kar se tiče dodatnih ukrepov, vlada vsak dan na podlagi predlogov stroke obravnava situacijo in predloge in sprejema ukrepe. Zagotovo bodo potrebni dodatni. Kako težki, kako radikalni ukrepi, odvisno od tega, koliko se bodo ti, ki so v veljavi, uveljavljali.« To je danes v državnem zboru povedal predsednik vlade Janez Janša.

Ali ti ukrepi delujejo, Janša pravi, da na nekaterih področjih delujejo: »Predvsem se je povečal interes za cepljenje, beležimo podobne številke kot septembra, ko smo uvedli PC-sistem v državni upravi.« Ustavno sodišče je zadržalo ta ukrep, Janša pa jih je ob tem apeliral nanj, naj vendar odloči, da bodo vedeli, ali lahko tako ravnajo.

Predsednik vlade je izpostavil, da jim je ustavno sodišče, pa tudi vrhovno (glede izrekanja kazni za nenošenje mask), pobilo veliko zob, ko gre za neupoštevanje ukrepov, medtem ko da je to v tujini čisto mogoče. Janša je okrcal še opozicijo, češ da v večini držav opozicija ne nagaja. Šli so celo štet podporo oziroma nepodporo ukrepom in ugotovili razmerje 4 : 96. »Ni možno govoriti o enotnosti boja proti koronavirusu, ki pa ne ogroža samo ene strani.«