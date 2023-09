Janez Janša si je privoščil Ljudmilo Novak: našel je njen stari videoposnetek

»V času mandata naše vlade je ⁦Ljudmila Novak z veseljem prala perilo v tujini in kritizirala ⁦Vlada RS⁩. Sedaj pa, ko res mesarijo po RTV Slovenija, se menda to ne spodobi.« To je odziv, ki ga je na družabnem omrežju X, prej twitter, objavil Janez Janša, prvak opozicijske SDS.

Pripel je še povezavo do objave Novakove o RTV Slovenija, ki je luč dneva ugledala na njeni spletni strani 25. septembra letos, v kateri je med drugim zapisala:

»Sama kot evropska poslanka pa v tem mandatu nisem odpirala nobenih formalnih postopkov v povezavi z medijskimi čistkami, saj sem prepričana, da domačega perila ni spodobno prati v tujini.«

Ljudmila Novak. FOTO: Delo

Neprimerna ravnanja in tviti

Novakova se je na Janševo objavo odzvala takole: »Prosim, povej, kdaj, kje in s katerimi besedami sem v Evropskem parlamentu kritizirala tvojo Vlado. Moja kritika se je nanašala izključno na tvoja ravnanja in neprimerne tvite, ki so načenjali kredibilnost funkcije predsednika slovenske vlade in kredibilnost Slovenije, kar sem.«

Našel je videoposnetek

Janša je imel zadnjo: »Tako je bilo včasih dovoljeno prati perilo v tujini, sedaj ko je leva vlada, pa se to po mnenju iste osebe Ljudmile Novak, Nova Slovenija, ne spodobi.«

Objavil je še spodnji posnetek, na katerem nekdanja predsednica NSi, danes pa evropska poslanka, govori o tem, da je Janševa vlada kriva, da je Gibanju Svobodi Roberta Goloba uspelo dobiti toliko poslanskih mandatov. Izpostavila je odstavljanje raznih direktorjev, ker se je delala čistka na RTV Slovenija, ker da se je uničevalo Slovensko tiskovno agencijo.

Če je Janšo zmotilo pranje perila v tujini, se vsebine govora Ljudmile Novak ni dotaknil ...