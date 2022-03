Če velja za vse Slovence, ali potem velja tudi za Janeza Janšo?

Predsednik vlade (PV) Janez Janša je v sredo, 9. februarja, javno prek twitterja sporočil, da mu je test na novi koronavirus pokazal pozitiven rezultat. Iz njegove objave, ki jo dobesedno in brez popravkov navajamo pod tem odstavkom, je razumeti, da je bil pozitiven na samotestiranju, potem ko sta bila najprej pozitivna njegova otroka, ki ju ima z ženo Urško Bačovnik Janša.

Janša: Dve leti smo se uspešno izogibali #koronavirus. Včeraj pri samotestiranju pozitivna oba fanta, moj test negativen. Danes žal tudi moj +. Pa vsi klasični simptomi. Zaenkrat milejši. Naj tako ostane.

Protokol, ki je veljal v tistem času, je narekoval, da se morajo pozitivni na samotestiranju v 24 urah testirati še pri uradnem izvajalcu. Pa je tudi premier sledil navodilom, ki so veljala za navadne državljane? To smo želeli preveriti, zato smo že 14. februarja na kabinet predsednika vlade poslali naslednja vprašanja:

– ali je bil rezultat testa, ki ga je na twitterju objavil PV, rezultat samotestiranja? Če ja, kdaj je bil test opravljen? Prosil bi za podatek o datumu in uri.

– ali je PV nato opravil test tudi pri pooblaščenem izvajalcu testiranj?

Če je:

+ kateri test je opravil (hitri ali PCR),

+ kje ga je opravil,

+ kdaj ga je opravil in

+ kakšen je bil rezultat tega drugega testa, s katerim se je potrjeval rezultat iz samotestiranja?

+ Če je bil potrjevalni test opravljen pri pooblaščenem izvajalcu, ali je mogoče prejeti izpisek, iz katerega je razvidno, pri kom je bil opravljen, kdaj je bil test opravljen in rezultat testa na sars-cov-2?

– Če PV ni bil na drugem testu, s katerim bi se potrjeval rezultat samotestiranja, zakaj ne?

Izjemno kratek odgovor iz kabineta predsednika vlade je prišel 28. februarja, torej ne v zakonsko predvidenih osmih dneh: »V Kabinetu predsednika vlade vprašanj ne komentiramo.«

Odgovor je nekoliko presenetljiv, saj je Janša javnost sam obvestil o svojem zdravstvenem stanju, izpisek o izvedenih testih pri uradnih izvajalcih pa je mogoče dobiti v nekaj sekundah, in sicer iz aplikacije zvem (vemo pa, da je Janša z mobilnim telefonom precej uren, sploh če sodimo po uporabi twitterja). Spodnji izpis je denimo za avtorja teh vrstic (v aplikaciji ga najdete v eDokumenti -> Povzetki -> Seznam testiranj na covid 19). Iz njega vidimo vse do zdaj opravljene teste na prisotnost sars-cov-2, razvidno pa je tudi, da je bila avtorju prekinjena predvidena 10-dnevna izolacija z negativnim hitrim testom, opravljenim osem dni po potrjenem pozitivnem rezultatu. Mimogrede, tudi Janša je predčasno končal svojo izolacijo in odletel v tujino ...

Tako je videti izpisek vseh testiranj na novi koronavirus iz aplikacije zvem. Dobite ga z nekaj kliki, v vsega nekaj sekundah. FOTO: Zaslonski posnetek

