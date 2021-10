Janez Janša prek twitterja sporoča tole

Prvostopenjsko sodišče v Velenju je odločilo, da se mora predsednik vlade Janez Janša na twitterju opravičiti stranki SD in plačati deset tisočakov kazni. Krive so izjave o vili na Levstikovi ulici v Ljubljani, v kateri ima SD sedež, in sicer, da je »ukradena judovska vila«. Janša se je pred nekaj minutami na sodbo prek twitterja odzval: »Not so fast, @tfajon @strankaSD Smo šele na začetku. Sicer pa povejte, koliko ste za vilo plačali? Preprosto, številko napišite.«

Stranka SD je Janšo »piknila«: »Spoštovani @JJansaSDS, vse to kar sprašujete, piše v tožbi, ki je niste prevzeli. #SamoDejstva« Spomnimo, težave z vročanjem pošte Janši so imeli v preteklost težave tudi nekateri drugi. Janša je sicer odgovoril tudi na ta zapis SD: »Tudi nihče drug jo ni, zato javno povejte: Koliko ste plačali za vilo? Samo številko navedite. Saj ni težko? Ali pač?«

Sodba še ni pravnomočna, na odločitev okrajnega sodišča v Velenju se lahko Janša pritoži v roku 30 dni.

Vas zanima, kakšno opravičilo mora objaviti? Več o tem v članku Sodišče odločilo: Janša se mora opravičiti in plačati kazen.