Janez Janša poziva Urško Klakočar Zupančič, naj odstopi

Predsednik opozicijske stranke SDS je tokrat vzel pod lupo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. In kaj je razlog? Predsednica po njegovem mnenju »grobo žali državo in državljane, ki jo plačujejo. Ob tem pa modruje o strpnosti in sodelovanju. Opravičilo ali pa odstop, oseba A oziroma B je nevredna funkcije, ki jo opravlja.«

Tako je svojo jezo ubesedil in objavil na svojem twitter profilu, kjer je spet precej aktiven. V samo nekaj dneh se je na tem kanalu obregnil ob ministra Luko Mesca in nove razpise za delovna mesta na njegovem ministrstvu, še prej pa se je spravil na Svetlano Makarovič.