Janez Janša po novici o oblikovanju nove vlade: Gre za norčevanje

Premierse je na pobudo za oblikovanje t. i. koalicije ustavnega loka odzval na twitterju. Zapisal je, da je »poimenovanje skupinice levih in skrajno levih strank in strančic za ustavni lok norčevanje tako iz slovenskega jezika kot iz ustavne ureditve RS«.»Ustavni lok po definiciji zahteva predstavništvo najmanj dveh tretjin volilnega telesa,« je svojo oceno pojasnil Janša. Predsedniki LMŠ, SD, Levica in SAB so danes namreč potrdili začetek pogovorov za oblikovanje alternative Janševi vladi . Izhodišče za povezovanje je pobuda Koalicija ustavnega loka, ki jo je nanje naslovil ekonomist. Ta je pripravljen postati mandatar, v strankah pa se strinjajo, da je predlog dobra osnova za nadaljevanje pogovorov.Na tovrstno povezovanje se je odzval tudi gospodarski minister. »Če kdo misli, da je čas, ko se soočamo z zelo zaskrbljujočo #covid sliko, primeren za politične eksperimente, mu težko pomagam. So pa vsi vabljeni, da #odgovorno sodelujejo pri obvladovanju zdravstvenih razmer,« je zapisal na twitterju.ni zavrnil morebitnega sodelovanja, a ne za vsako ceno. »NSi v aktualni vladi dobro uresničuje svoje programske prioritete. Snovalci alternativne vlade bodo morali dokazati, da jih ne povezuje zgolj želja po oblasti in nasprotovanje aktualni vladi. Za NSi bo ključna vsebina, stabilnost in rezultati.«