Janez Janša po napadu zabrusil Golobu: Kri nedolžnih je na vaših rokah

Slovenski državni vrh je v soboto zvečer obsodil napad z nožem v Beljaku, v katerem je bil ubit 14-letnik, pet ljudi pa je bilo ranjenih. Premier Robert Golob je poudaril, da gre za žalosten dan za avstrijsko Koroško in celotno Avstrijo, predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je izpostavila, da v naši družbi ni prostora za nasilje.

Na premierjevo sporočilo se je zdaj na X odzval predsednik opozicijske SDS Janez Janša. »Kri nedolžnih je na vaših rokah. Ali ni bil ravno predsednik vlade tisti, ki je dejal, da je treba izenačiti legalne in nezakonite migrante? Ja, res je. In ti zločini so posledica takšne zblojene proti slovenske in protievropske politike,« je zapisal.

Kasneje je Janša v ločenem sporočilu napisal, da obstaja velika verjetnost, da je Sirec prišel v Avstrijo prav preko Slovenije.

14-letnik umrl, pet je ranjenih

V središču Beljaka na avstrijskem Koroškem je 23-letni moški v soboto popoldne z nožem napadel več mimoidočih. 14-letnik je poškodbam podlegel. Še pet ljudi je ranjenih, trije med njimi so na intenzivni negi. Policija je domnevnega storilca, gre za sirskega prosilca za azil, po napadu prijela. Glede na ugotovitve preiskovalcev je napadalec islamist, ki se je zelo hitro radikaliziral preko spleta.