Janez Janša okaral vlado

Na nedeljski novinarski tiskovni konferenci predsednika vladesmo izvedeli, da smo v Sloveniji uvozili prvi primer angleškega seva novega koronavirusa. Govora je bilo tudi o šolah, pa o ukrepih. A nič preveč konkretnega. Premier dopušča možnost sproščanja ukrepov ali pa njihovega zaostrovanja. Več o tem preberite v članku Pred odprtjem šol Janša napovedal nove ukrepe (VIDEO) Na uradnem profilu Vlade Republike Slovenije na twitterju so v nedeljo Janševe besede zapisali takole: »Odpiranje šol je v odgovornosti staršev. Naše ravnanje mora biti skrajno previdno. Glede na stanje epidemije moramo ukrepe jemati z vso resnostjo.« Dan kasneje je sledil odziv Janše na zapisano na uradnem vladnem profilu: »Ne drži. Netočen citat moje izjave.« Na uradnem twitter profilu citat ni več dosegljiv, da stran ni več dosegljiva, pa nas obvesti tudi twitter, ki uporabniku izpiše, da ta stran ni več dosegljiva.Posnetek, ki ga najdete na povezavi , smo prevrteli nazaj in natančno poslušali, kaj je predsednik vlade izjavil. »Seveda pa odpiranje, čeprav v zmanjšanem obsegu in ob določenih omejitvah šol, ni samo stvar šol, ampak tudi stvar nas staršev, vseh tistih, ki smo kakorkoli vpeti v ta proces. In tudi naše ravnanje mora biti, kolikor je možno oziroma do skrajnosti previdno, upoštevaje vse higienske in ostale ukrepe. Tudi stanje epidemije, ki ne pada, ki je še vedno na izjemno resni ravni, tudi v primerjavi z večino drugih evropskih državami, so previdnosti ukrepi potrebni tudi povsod drugod,« je dejal Janša.