Janez Janša odloka ne bo upošteval: Raje bomo plačali kazen

Vlada je odločila, da do najmanj 1. januarja obratovanje žičniških naprav pod nobenim pogojem ni dovoljeno. To pomeni, da smučišča gondol in sedežnic ne bodo smela zagnati, kar pri večini onemogoča prihod smučarjev na bele strmine. A očitno na vseh smučiščih tega ne bodo upoštevali, direktor RTC Krvavec Janez Janša je celo javno napovedal, da bodo kršili prepoved.



Janša je v včerajšnjih poročilih ob petih na nacionalki napovedal, da njihovo smučišče kljub prepovedi ostaja odprto.



Od 1. januarja 2021 dalje je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.