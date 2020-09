Janez Janša o Milanu Kučanu: Ni pozitivnega odziva

+ V Sloveniji imamo dva stebra, ki nikakor ne gresta skupaj. So Janševi in so Kučanovi, je v včerajšnji oddaji Pogovori z osamosvojitelji na RTV Slovenija ugotavljala voditeljica Rosvita Pesek, ki je tokrat gostila predsednika vlade Janeza Janšo. Ali je možna rešitev, je vprašala zdajšnjega premierja.



»Mislim, da je jasno, da je ločnica v slovenski politiki v zadnjih desetletjih. O tem govorimo. Ni ločnica med Kučanom in Janezom Janšo. To je ločnica med tistimi, ki jim je bila slovenska osamosvojitev intimna opcija, in med tistimi, ki jim slovenska osamosvojitev ni bila intimna opcija,« pravi Janša. Po njegovem je bil najprej spopad za intimno opcijo, kasneje pa za interpretacijo, in ta spopad se vleče še danes.



»Kar se delitev tiče, je treba vedeti, da se veliko uporabljajo fraze. Ne deli tisti, ki se brani, ampak tisti, ki napada. Tisti, ki se brani, še posebej če govori resnico, ne deli,« govori Janša. Meni, da sta v slovenski politiki dva svetova. Prvi zagovarja dejstva, drugi pa ničejansko filozofijo, da dejstev ni, da so samo interpretacije. Izpostavlja primer, da se je berlinski zid podrl na obe strani in da obstaja več resnic ...



Slovenska osamosvojitev je po mnenju Janše uspela, ker je bil narod enoten, hkrati pa poudarja, da je bila politika deljena: »Zato smo te ključne odločitve v skupščini sprejeli s par glasovi večine Demosa. Tam ni bilo enotnosti.«



Janša je dejal tudi, da ne obsoja tistih, ki so bili proti samostojni Sloveniji, saj ni nujno, da so imeli slabe namene. A po samorazpustitivi Demosa, ko bi morali vsi stopiti skupaj in delati za boljšo prihodnost, se je po njegovem mnenju začel boj za reinterpretacijo in dokazovanje, da je nekdo, ki je bil na napačni strani zgodovine, v bistvu imel prav. »Gospoda Kučana že 30 let pozivam k pogovoru pred kamero, da bi mogoče kakšno stvar lahko razčistila, ampak na to ni bilo pozitivnega odziva.«