Janez Janša ima novo sekretarko (FOTO)

Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Polone Rifelj za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade z 20. oktobrom, so sporočili po seji vlade. Mateji Lekan Štrukelj pa je podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorice vladne službe za zakonodajo.

Kot so zapisali v sporočilo po seji vlade, je bila Polona Rifelj od leta 2013 direktorica Osrednje knjižnice Celje. Pred tem je bila zaposlena na Mestni občini Celje in ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Še pred tem pa je opravljala različna vodstvena dela v lokalnih medijih.

Polona Rifelj FOTO: Mojca Marot

Je predsednica Konjeniške zveze Slovenije, članica odbora za pravne zadeve Olimpijskega komiteja Slovenije in članica strokovnega sveta za šport. Od leta 2018 do 2020 je bila članica sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje, od leta 2015 do 2018 pa članica sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. V letih od 2005 do 2008 je delovala kot mednarodna dolgoročna opazovalka volitev na postkonfliktnih področjih v okviru Evropske komisije. Je magistra politologije in univerzitetna diplomirana komunikologinja, še navajajo v sporočilu.

Rifljeva se bo tako pridružila obstoječim osmim državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade.

Mateja Lekan Štrukelj je bila z odločbo vlade imenovana za vršilko dolžnosti direktorice vladne službe za zakonodajo 19. aprila, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku oziroma najdlje do 19. oktobra 2021. Danes pa je sprejela sklep, da ji mandat podaljša najdlje do aprila 2022.