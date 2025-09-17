Janša danes praznuje, na spletu dežujejo čestitke šefu SDS

Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) in trikratni predsednik vlade, Janez Janša, danes praznuje 67. rojstni dan. Na družbenih omrežjih so mu ob osebnem prazniku številni čestitali. Verjetno so to predvsem tisti, ki so tudi sicer njegovi podporniki.

Šefu SDS so voščili na uradni Facebook strani stranke SDS. »Danes praznuje naš predsednik Janez Janša! Hvala za predanost, pogum in vztrajnost, s katerimi že desetletja stojite ob strani Sloveniji in njenim ljudem. Ob rojstnem dnevu vam želimo zdravja, notranje moči, alpinističnih užitkov ter veliko uspehov pri vseh prihodnjih izzivih. Skupaj z vami nazdravljamo k zmagi na prihodnjih volitvah – za boljšo, pravičnejšo in uspešno Slovenijo! Vse najboljše, predsednik,« so zapisali v svoji objavi.

V objavi so se zvrstile tudi številne čestitke ljudi. »Vse najboljše naš bivši in upam tudi naslednji predsednik,« je zapisala ena uporabnica omenjenega družbenega omrežja, druga pa: »G. Janša. Bog naj vam da moči, da boste še mnoga leta zdravi, močni in pogumni, da boste lahko vztrajali v domovinski zavesti in da boste čimprej prevzeli vodenje naše lepe Slovenije. Čim več sreče in miru s svojimi najdražjimi.«

Še več čestitk

Na predsednika največje opozicijske stranke so se spomnili tudi na Občinskem odboru SDS Cirkulane na Facebooku, kjer so objavili tudi sliko predsednika SDS, na kateri sta z ženo Urško Bačovnik Janša zelo svečano oblečena. »Janez Janša ... Vse najboljše za rojstni dan,« so zapisali.

Svojo čestitko Janši je na družbenem omrežju X zapisal veteran vojne za Slovenijo Davorin Kopše: »Vse najboljše za rojstni dan, šef @JJansaSDS. Lepo praznovanje. Tempo še na mnoga zdrava leta.«

Janši pa je čestitala Patricija Gorenc, ki je leta 2022 kandidirala za poslanko na državnozborskih volitvah. »Spoštovani Janez Janša! Obilo moči, zdravja in poguma v prihajajočih izzivih za Slovenijo. Vse najboljše,« je zapisala.