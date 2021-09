Janez Janša brez milosti, to sporoča ustavnim sodnikom

Če je minister za javno upravodejal, da obžaluje odločitev sodišča o zadržanju izvajanja 10.a člena – z njim bi v državni upravi vpeljali PC pogoj namesto PCT –, a jo spoštuje, je bil predsednike vladeprecej bolj oster. Njegov zapis, ob poobjavi zapisa ustavnega sodnika, je sledeča:»Za vsakega, ki bo v v prihodnje za posledicami okužbe s #Covid19 zbolel ali umrl - zaradi nadaljnjega širjenja virusa, ki je v glavnem posledica prenizke precepljenosti prebivalstva, nosi soodgovornost večina na @UstavnoSodisce, ki bolj varuje lik JBTita kot zdravje Slovencev.«Tvit Jakliča, ki je glasoval drugače od večine in ki ga je s svojimi sledilci na twitterju delil Janša, je ob napovedi odklonilnega ločenega mnenja zapisal: »Še ena v vrsti odločitev te sestave, ki se je s pravnimi argumenti in v okviru ustavnosodne doktrine o zadržanjih preprosto ne da konsistentno obrazložiti.« Poleg Jakliča se z večino ni strinjal še ustavni sodnikŽe pred časom smo na vladni urad za komuniciranje med drugim spraševali, za koliko covid smrti prevzema odgovornost vlada. Če vas zanima, kaj so takrat z urada, ki ga vodi, odgovorili, preberite članek Črna slovenska covid statistika