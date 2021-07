Janez brez noge 7 ur čakal na prevoz

Sredi aprila letos je Janez Fatur iz Slatine pri Ponikvi pristal na invalidskem vozičku. Zaradi močno zamašenih žil, posledično tudi sladkorne bolezni, so mu najprej odrezali vse prste. Ker to ni bilo dovolj, so mu odrezali še del noge okoli gležnja. Ker se je izkazalo, da je njegovo življenje lahko kljub temu še vedno ogroženo, so se odločili, da mu nogo odrežejo še višje, od deset do dvanajst centimetrov pod kolenom. Ostal je brez dela leve noge, odtlej je odvisen od reševalcev, ki ga vozijo na preveze in preglede. Odtlej je odvisen od invalidskega vozička, posledično pa za prevoz do zdravn...