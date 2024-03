Dan žena ali dan žensk? Janez Bogataj pravi takole ...

Dan žená je praznik mednarodnega ženskega gibanja, ki ga praznujemo 8. marca. V slovenščini se mednarodnemu dnevu žensk tradicionalno pravi dan žena. To poimenovanje je nastalo iz daljšega poimenovanja dan delovnih žena, ki so ga praznovale ženske v času socializma in komunizma.

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto, je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Vse več ljudi pa se sprašuje, zakaj voščimo ob dnevu žena in ne žensk? Dan žensk se sliši bolj logično, ampak ne, mi rečemo drugače ... Zakaj?

Poklicali smo avtorja ali soavtorja preko 65 knjig Janeza Bogataja, priznanega slovenskega etnologa, univerzitetnega profesorja in publicista, in ga vprašali, kaj je prav. Zmotili smo ga ravno med vožnjo po prestolnici, a se je profesor ustavil in nam z veseljem takoj odgovoril na vprašanje.

»Prvič, ne vem, zakaj se tako reče, jaz osebno vedno uporabljam izraz dan žensk.«

Na vprašanje, kaj si misli o današnjem prazniku, pa je Bogataj odgovoril: »Ko bomo enkrat začeli govoriti, da imajo ženske celo leto praznik, potem bomo res lahko govorili o enakopravnosti. Tako.«

Kar vam je bližje

Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU razloži, da je »poimenovanje praznika mednarodni dan žensk v primerjavi s poimenovanjem dan žena novejše, zato je izbira samostalnika ženska razumljiva. Stalna zveza dan žena je bila dolgo uveljavljeno poimenovanje, ki pa ga v sodobnem času zaradi zaznamovanosti izraza žena postopno nadomešča izraz (mednarodni) dan žensk. Uporabnik lahko uporablja tisto različico poimenovanja, ki mu je bližja«.

Kar 73 odstotkov prebivalk Slovenije meni, da imajo ženske v naši državi slabše možnosti kot moški pri zaposlovanju. Ta delež je sedem odstotnih točk višji od evropskega povprečja, kažejo rezultati mednarodne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedla Mediana, poroča STA.

Preberite še: