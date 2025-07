Jan in Maj izčrpala podjetje in denar skrila v Dubaju?

Spletna trgovina KupiHitro, ki jo je upravljalo podjetje PJU, d. o. o., je konec junija nenadoma zaprla vrata. Zaposleni so odpovedi prejeli po elektronski pošti, brez obrazložitve in brez pravne podlage, številni so ostali brez plač, prispevkov in regresa za letni dopust. Medtem so se pojavile informacije o selitvi premoženja v tujino, odprtju novega podjetja z istimi lastniki – Gianna Bellucci, d. o. o. – in sumu sistematičnega izčrpavanja podjetja. Dolgovi do dobaviteljev naj bi presegali 10 milijonov evrov, zaprt je bil tudi glavni bančni račun, poslovni prostori so zapečateni. Kje so končali milijoni iz obdobja hitre rasti? Kdo je novi »nevidni« direktor? In zakaj lastniki molčijo?