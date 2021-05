Jambrek na nacionalki protestnike primerjal z rjavosrajčniki

V oddaji Intervju z voditeljemje, eden od očetov slovenske ustave in v letih 2004–2008 predsednik Zbora za republiko, petkove kolesarje označil za ljudi, ki ustrahujejo in delujejo kot rjavosrajčniki, preden je Hitler prevzel oblast.O petkovih demonstracijah in kolesarjih, ki v Ljubljani in ostalih slovenskih mestih s protivladnimi protestnimi akcijami vztrajajo že več kot eno leto, je Jambrek dejal: »Drugega ne vidim kot transparente, z rdečo barvo prelite stole, neko metanje granitnih kock, vse tisto, kar spominja na rjave srajce, preden je Hitler prevzel oblast. Tudi profesorje ob pojavu 'biciklov' na ulicah opozoril, da je kolo sredstvo zastraševanja, terorja, ne intelektualnega diskurza.«Jambrek tako meni, da bi bili protesti lahko nekoliko drugačni. Sam je, kot je dejal, sodeloval pri Demosovih množičnih akcijah, tribunah, na Kongresnem trgu so brali majniško deklaracijo, v času Zbora za republiko so imeli veliko množičnih prireditev tudi v Cankarjevem domu, se je spomnil. »Večino tega sem jaz skupaj s prijatelji organiziral in je bilo to eno uro, dve, tri, predstavitev idej vodilnih slovenskih intelektualcev. /.../ In včasih sem se bal, da smo preveč dolgočasni.«Po njegovem mnenju je edini povod za trenutne demonstracije ta, da protestniki s pritiski prepričajo nekaj poslancev, dva, da se umaknejo na drugo politično stran.