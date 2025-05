Jakne s spletnih tržnic veliko bolj nevarne kot kupljene v trgovini

Nepremočljive jakne, vetrovke in softshell jakne, kupljene na spletnih tržnicah, so bistveno bolj obremenjene s kemikalijami PFAS kot tiste iz tradicionalnih trgovin, ugotavlja potrošniška organizacija Forbrugerradet Tank. Pod lupo je vzela 26 nepremočljivih jaken in izkazalo se je, da jih je večina vsebovala kemikalije, ki so v EU prepovedane.

Kot so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), so njihovi danski kolegi iz Forbrugerradet Tanka preizkusili nepremočljive jakne v cenovnem razponu od 10 do 50 evrov, kupili pa so jih na spletnih tržnicah Amazon, Shein in Temu ter v trgovinah na Danskem, med drugim v Coop, H&M, Lidl in Uniqlo.

Raziskava je pokazala, da je 13 od 17 jaken iz trgovin Amazon, Shein in Temu vsebovalo PFAS, od tega 12 take vrste, ki so v EU prepovedane. Prisotnost PFAS je bila ugotovljena tudi v eni od devetih jaken, kupljenih v trgovinah na Danskem, a je šlo v tistem primeru za dovoljene kemikalije iz te skupine. PFAS je sicer vsebovala jakna podjetja Uniqlo.

Cena ni pokazatelj

V Forbrugerradet Tanku so ugotovili še, da cena ni pokazatelj prisotnosti kemikalij PFAS. Sporne kemikalije je namreč vsebovala tako najcenejša jakna, kupljena na spletni platformi Shein (približno 10 evrov), kot najdražja, ki so jo kupili na spletni tržnici Temu (približno 47 evrov).

V ZPS so ob tej priložnosti poudarili, da lahko proizvajalci kemikalije iz skupine PFAS dodajo jaknam - in drugim tekstilnim izdelkom - kot impregnacijo, zato da denimo zagotovijo vodoodpornost tekstila in odbojnost madežev.

»Obstaja več tisoč različnih kemikalij, ki jih uvrščamo v skupino PFAS, vsem pa je skupna prisotnost organskega fluora,« so podčrtali v slovenski potrošniški organizaciji.

S pranjem v pralnem stroju se ne moremo znebiti vseh neželenih kemikalij.

»Res je, da lahko iz novih oblačil izperemo nekatere zdravju nevarne kemikalije, zato bi morali nova oblačila pred uporabo vedno oprati. Kljub temu pa se s pranjem v pralnem stroju ne moremo znebiti vseh neželenih kemikalij. To je namreč odvisno od tega, v katerem delu tekstilnega izdelka so. Če so kemikalije PFAS del impregnacije, jih lahko postopoma izperemo. Če so vgrajene v membrano, ostanejo v oblačilu ali obutvi - ne glede na to, kolikokrat izdelek operemo,« so še navedli.

PFAS so umetno ustvarjene kemikalije, znane po svoji izjemni obstojnosti. V okolju se zelo počasi razgrajujejo, zato se sčasoma kopičijo v vodi, zraku, hrani in tudi v človeškem telesu. V telo vstopajo predvsem s hrano in pitno vodo, z vdihavanjem prahu in ob stiku s predmeti, ki jih vsebujejo. Ko se enkrat znajdejo v telesu, jih je zelo težko odstraniti.