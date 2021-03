Jajce, odeto v kačjo kožo

Sofija Matijevič iz Kočevja nam je poslala štiri pisanke. FOTO: Jaroslav Jankovič

Otrokom pustimo proste roke

Bogate nagrade Kulturna dediščina:



1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR

2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR

3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna ustvarjalnost:

1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR

2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR

3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna otroška ustvarjalnost:

1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR

2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR

3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Mojca in Vlado Mandić iz Zlatarstva Mandić FOTO: Marko Feist



Polstoletna tradicija

V časopisu in na spletu Vaše pirhe zbiramo do vključno 29. marca. V tednu pred veliko nočjo jih bomo ocenili in nato razglasili zmagovalne pisanke. Slavnostne razglasitve najlepših izdelkov tudi letos žal ne bo, zato bomo zmagovalce objavili v Slovenskih novicah in na spletni strani www.slovenskenovice.si.

Velika noč se hitro približuje. Danes morda doživljamo zadnji sneg, preden bo sonce začelo ogrevati zemljo, v katero bodo kmetje dali prva semena. Prav tako pa odštevamo dneve do razglasitve najlepših pisank v okviru letošnjega 25. natečaja za naj pirhe Slovenskih novic. Do velikega ocenjevanja in razglasitve najlepših pisanic je le še 11 dni.V uredništvo smo prejeli prve pakete vaših pisanic.iz Kočevja nam je poslala štiri. Veliko gosje jajce je obarvala in poslikala s flomastrom. A posebno zanimivi sta bili drugi dve pisanki, ko je kokošje jajce oblepila s kačjo kožo. Izvrstna ideja.iz Okroga pri Šentrupertu je jajce okrasila tako, da je na tanko vrvico nasadila nešteto kroglic in ustvarila geometrijski dekor v modrem in oranžnem.iz Odrancev nam je poslala pirha, ki ju je tradicionalno okrasila s koruznim ličjem. Najprej je izdelala pleten podstavek in ga obarvala, nato pa prav tako jajce ovila v liste ličja ter pisanki nadela še rdeče-bel zelen klobuk. Tako je ustvarila pisanko – cvet.Etnolog prof.bo tudi letos vodil strokovno ocenjevalno komisijo, ki bo zadnjega v mesecu ocenila pisanice in razglasila zmagovalce letošnjega natečaja. Povejmo še enkrat, da smo letos razpisali tri kategorije. V tradicionalni so dovoljene pisanke kokošjih, gosjih in račjih jajc. Gre za ustvarjanje po tradiciji naših prednikov, ko so jajca obarvali, denimo, v kopeli zelenih rastlin ali čebulnega perja, risbo pa izpraskali z nožičem.Moderna kategorija je namenjena ustvarjalcem, ki radi eksperimentirajo, zato so v tej dovoljeni vsi materiali.V otroški kategoriji pravzaprav ne moremo postavljati omejitev, saj je treba prav otrokom pri ustvarjanju pustiti povsem proste roke. Avtorji najlepših pirhov bodo poleg denarne nagrade in darilnih bonov podjetja Mercator prejeli zlate obeske Zlatarstva Mandić iz Murske Sobote, ki že leta sodeluje v natečaju za naj pirhe Slovenskih novic.Zlatarstvo Mandić je največji proizvajalec nakita v Prekmurju. Vse skupaj se je začelo leta 1975, ko si je mojsterprvo delavnico organiziral kar v majhni sobi svoje hiše. Kmalu je odprl zlatarno v Kocljevi ulici v Murski Soboti, prvo v Prekmurju, in postal ugleden zlatar v Sloveniji. Nad to prestižno umetno obrtjo se je navdušila hči, ki je leta 2015 prevzela vodenje podjetja, to ima lokal tudi v Hotelu Ajda v Moravskih Toplicah. Direktorica nam je povedala, da se tudi kultura nakita v desetletjih spreminja. »Še vedno pa se podarijo zapestnice in verižice ob birmi in sv. krstu. Zlati nakit je še vedno pravilo pri okroglih obletnicah. Pri ženskah so vse bolj priljubljeni uhani z dragimi kamni, z briljanti in opali. Za osemnajsti rojstni dan svojim otrokom podarijo nakit z gravuro. Vse več ljudi pa si želi, da jim denimo kamenček, ki so ga prinesli s potovanja, oblikujemo v nakit, kar je lep spomin.«Spoštovane bralke in bralci, še enkrat lepo vabljeni k sodelovanju na 25. natečaju za naj pirhe Slovenskih novic.Svoje pisanke lahko pošljete na naslov Slovenske novice, Dunajska 5, Ljubljana, s pripisom Za naj pirhe Slovenskih novic. Zaradi protikoronskih ukrepov jih bo letos mogoče fizično prinesti v uredništvo le od ponedeljka, 22. marca, do vključno ponedeljka, 29. marca, od 9. do 14. ure (razen v soboto in nedeljo, 27. in 28. marca), na vhod z Likozarjeve 1, kjer bomo postavili mizo za brezkontaktno predajo. Obvezno imejte s seboj izpolnjeno prijavnico.