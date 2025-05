Jajca so bila zaradi tega na zatožni klopi. Ste vedeli, da škampi tudi? (VIDEO)

Dr. Evgen Benedik je, kot je v šesti epizodi podkasta V ambulanti z dr. Orlom dejal njegov voditelj, strokovnjak za tisto, kar ima sam najraje, on pa o tem največ ve. Beseda je tekla o prehrani, prehranskih mitih, od koristi veganstva do superhrane, hrane za možgane in tudi o shujševalnih dietah. V nadaljevanju sta se sogovornika posvetila brezglutenski dieti, dieti foodmap, ogljikovim hidratom, maščobam in superhrani.

Rok Orel in Evgen Benedik, podkast V ambulanti z dr. Orlom FOTO: Luka Maček

Kaj pa holesterol?

»Danes vemo, da prehranski vir holesterola ne predstavlja nekega velikega tveganja, in če zdrav človek zaužije zdravo količino (pri veliki večini). Velja načelo zmernosti oz. priporočilo zdravnika,« je povedal dr. Benedik, ki je odgovoril tudi na vprašanje, kako škodljiv je holesterol v jajcih, ki so bila pred nekaj leti na zatožni klopi, dr. Orel pa je dodal, da ima imajo podobno vsebnost holesterola tudi škampi. »Jajca in škampi niso več na zatožni klopi zaradi holesterola,« je zaključil.

Škampi FOTO: Krištof Koman

Super hrana – mit ali resnica?

»Ali obstaja živilo, ki pomaga pri hujšanju?« je zanimalo dr. Orla. »Na kratko je odgovor ne. Hujšanja se ljudje lotevamo napačno. Toliko je diet, kolikor je samooklicanih strokovnjakov. Temeljijo na restrikcijah ali na postu. Normalno, da izgubimo kilograme, če tako radikalno posežemo v kalorije,« je razkril Benedik.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tukaj.