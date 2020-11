Jabolko navdiha prof. dr. Andreju Janežu za dosežke pri zdravljenju sladkorne bolezni

Diabetes je kronična nenalezljiva bolezen, ki v razvitem svetu zahteva največji bolezenski davek. Ocenjuje se, da je na svetu že blizu pol milijarde diabetikov ali 9,3 odstotke prebivalstva, v Sloveniji 200.000.



Skupno število obolelih se bo do leta 2030 predvidoma povzpelo na 578 milijonov in do leta 2045 na 700 milijonov oziroma 10,9 odstotka prebivalstva, zato je treba bolezen učinkoviteje preprečevati.



Čeprav diabetes izjemno poveča tveganje za srčni infarkt in možgansko kap, se vse preveč ljudi še vedno ne zaveda nevarnosti tega tihega ubijalca. Traja lahko več let, preden dobijo diagnozo in se začnejo zdraviti, medtem pa je škoda že narejena. V tem letu je treba opozarjati tudi na povezavo diabetesa s covidom 19 in načine preprečevanja bolezni ter posebno skrb za življenjski slog diabetikov in urejenost krvnega sladkorja v času ukrepov.

Izboljšanje kakovosti življenja za bolnike

Jabolko navdiha prejme prof. dr.za izjemne in prelomne dosežke pri zdravljenju sladkorne bolezni. Izročil mu ga je predsednikob svetovnem dnevu boja proti sladkorni bolezni.Ko je prof. dr. Andrej Janež pred nekaj več kot desetimi leti prevzel vodenje tedaj majhnega Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je organiziral dobrodelni koncert ter tako zbral sredstva za ureditev novih prostorov.Leta 2009 je bil Janež pobudnik in ustanovitelj mednarodnega kongresa ADIT, največjega strokovnega združenja diabetologov za odrasle v tem delu Evrope, ki ga je kot predsednik programskega odbora vodil deset let. V tem času se je klinični oddelek pod njegovim vodstvom razvil v sodoben in mednarodno priznan center zdravljenja ter raziskovanja in je Slovenijo postavil med vodilne države na področju diabetologije.Pod vodstvom prof. dr. Andreja Janeža so bili slovenski raziskovalci velikokrat prvi in najboljši. Leta 2014 so z inovativnim načinom proučevali povezave reproduktivnega in presnovnega sistema ter pri tem kot prvi na svetu uporabili zdravilo, ki se je izkazalo za učinkovito pri zdravljenju debelosti.Leto 2020 pa ni zgolj leto nove bolezni – je tudi leto novih zdravil. Kot eden tehtno izbranih strokovnjakov je prof. dr. Andrej Janež sodeloval pri kliničnem testiranju novega inzulina za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerem so potrdili, da zadostuje le en odmerek tedensko namesto sedanjega dnevnega odmerka.To je epohalni dosežek v svetovnem merilu in doslej največji uspeh prof. dr. Andreja Janeža. Obenem je to tudi potrditev odličnosti raziskovalne dejavnosti kliničnega oddelka, ki ga vodi. Izjemni uspeh je bil septembra 2020 opisan v reviji The New England Journal of Medicine, najuglednejši znanstveni publikaciji na svetu s področja medicine. Prof. dr. Andrej Janež je kot eden glavnih raziskovalcev pri kliničnem testiranju novega inzulina in vodja izobraževanja drugih raziskovalnih centrov v Evropi naveden kot eden glavnih avtorjev članka.Vztrajnost in znanstvena odličnost sta prof. dr. Andreja Janeža uvrstili med vodilne strokovnjake za zdravljenje sladkorne bolezni na svetu, klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v UKC Ljubljana pa se je pod njegovim vodstvom razvil v enega od najodličnejših diabetoloških centrov.