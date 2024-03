Po začetku meteorološke pomladi 1. marca se 20. marca začenja tudi koledarska pomlad. Enakonočje je nastopilo ob 4.08 po srednjeevropskem času. To je trenutek, ko imata noč in dan enako število ur, po spomladanskem enakonočju pa bo dan samo še daljši. Sonce bo ob enakonočju točno nad ekvatorjem in se bo začelo pomikati proti severni polobli. Na južni polobli se bo začela koledarska jesen. Narava se hitro prebuja, še toliko bolj, ker so bile zimske temperature zraka nadpovprečne. A kot je za prehod med zimo in pomladjo značilno, se vreme v zadnjih dneh spet kuja in kaj hitro spreminja. Slana ...