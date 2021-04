Izvrstna rešitev za vašega jeklenega konjička

Poleg ogrevalnih in pomičnih strešnih sistemov za vse vrste vozil in vse tipe pogonov so v ponudbi podjetja tudi baterijski sistemi in inovativne rešitve za e-mobilnost. Webasto s svojimi zmogljivimi in pametnimi polnilnimi postajami, celovitimi storitvami in digitalno povezljivostjo ponuja celovito rešitev polnjenja tako za domačo kot za profesionalno uporabo.Več o ponudbi si lahko preberete TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Webasto