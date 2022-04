Izvirno: Marjanu pripravili parada traktorjev za rojstni dan (FOTO)

Marjan Mazi z Zgornjega Brnika je 7. aprila dopolnil 40 let. Na predvečer rojstnega dne so mu pred domačo hišo postavili mlaj. Zbralo se je 120 povabljenih sosedov, prijateljev in sodelujočih v povorki. Ker brez harmonike ne gre, sta za to poskrbela Maja Plevel in Andrej Pogačnik.

Slavljenec Marjan z ženo Matejo in otroki FOTO: Špela Lombar

Za mlaj so uporabili 13 metrov visoko smreko, ki je več kot 30 let rasla ob domači hiši. Zaradi slabega vpliva na hišo so jo posekali. Pokojni gospodar s kmetije Pr' Petrič Janez Kepic jim je lani dal idejo, da smreko namenijo za mlaj ob Marjanovi 40-letnici. Kot je povedala Janezova hčerka Mateja, so očetovo idejo in željo izpolnili brez Marjanove vednosti!

Marvuz 40

Marjanovi prijatelji so imeli nekaj dni pred praznovanjem veliko dela in skrbi. Vedno so imeli kakšne izgovore in so se premišljeno izogibali obiskov pri Marjanu, ker so za praznovanje izdelovali maketo traktorja in krmilnega voza marvuz. Napravi se reče marvuz 40, kar pomeni Marjanov voz. Je unikaten krmilni voz, ki so ga sestavljali Marjanovi prijatelji in sovaščani: Matej in Špela Lombar, Jasmina in Miha Zorman, Blaž in Žan Bobnar, Janez in Domen Čebulj, Simon Ribnikar, Andrej in Gregor Bohinc, Robi Rebernik, Boštjan Šteblaj, Grega Zorman, Frane in Miro Kropivnik.

Slavljenec Marjan z ženo Matejo in otroki FOTO: Špela Lombar

Spretno in s pravim izgovorom so si sposodili traktor ursus, ki ga je Marjan dobil od doma po pokojnem očetu Francu, z njim so na predvečer praznovanja pripeljali maketo mešalnega voza. Delovanje te posebne naprave sta Marjanu predstavila Miha Zorman in Robi Rebernik. Popoldne so se prijatelji pripeljali s košaro in poskrbeli za pripravo smreke ob hiši ter pripravili mlaj, zvečer pa so h gospodarskemu poslopju v povorki pripeljali še maketo traktorja in krmilno mešalno prikolico, ki še vedno stoji ob gospodarskem poslopju. Tačas sta za okrepčilo udeležencev poskrbela Milena in Tomaž Plevel.

Največje presenečenje je bila povorka 40 traktorjev iz cerkljanske občine s krmilno-mešalnimi vozovi. Med drugim so pripeljali razne transportne vozičke, samokolnice za prevoz krme in odjemalce silaže.

Žena prišla z mlekom

Marjan se je rodil v delavski družini v kraju Prevalje pod Krimom kot četrti od petih otrok mami Zofiji in očetu Francu, ki pa je že pokojni. Končal je srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor. Od leta 2005 je bil zaposlen kot voznik tovornega vozila – cisterne za mleko. Ženo Matejo je spoznal leta 2007, ko je na njihovi kmetiji pobiral mleko. Marjan in Mateja sta prevzela kmetijo po smrti Matejinega očeta Janeza Kepica septembra lani. Od leta 2014 je zaposlen doma na kmetiji, kjer rad vzdržuje tudi kmetijske stroje.

Največje presenečenje je bila povorka 40 traktorjev iz cerkljanske občine s krmilno-mešalnimi vozovi.

Poročila sta se leta 2011. Z Matejo imata tri otroke: Martina, Moniko in Marušo. V željah je skromen, ob jubileju si je zaželel samo zdravja. »Drugo bomo že poštimali,« je dejal slavljenec in ugotovil, da po dopolnjenem štiridesetem ni prav nič drugače, kot je bilo še nekaj dni prej. Marjan je veseljak, igra tudi harmoniko. Je zelo zgovoren, zelo dober pripovedovalec, zato je rad med ljudmi. Pri delu je zavzet in natančen. S svojo iznajdljivostjo pri marsikaterih popravilih rad priskoči na pomoč vsakemu, kolikor je v njegovi moči in znanju.

13 metrov visoko smreko so mu postavili.

Zelo pridna je tudi Matejina mama Minka, ki še vedno pomaga pri vsakem kmečkem opravilu, gospodinjstvu in skrbi za vnuke. Ob študiju na kmetiji rada pomaga tudi Matejina sestra Ana, ki stanuje še doma.

Pripravljeni so za povorko. FOTO: Janez Kuhar

Sosedje in prijatelji so Marjanu pripravili nepozabno praznovanje. FOTO: Janez Kuhar

Pred hišo stoji mogočen mlaj. FOTO: Janez Kuhar