Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)

Organizator odločno zanika navedbe, da naj bi ponesrečeni 20 minut kričal in klical na pomoč.
Fotografija: Huda nesreča na kolesarski dirki. FOTO: Gorska reševalna služba Kranj 
Huda nesreča na kolesarski dirki. FOTO: Gorska reševalna služba Kranj 

Na Gorenjskem je med dvodnevnim kolesarskim festivalom L’Etape Slovenia, uradnim rekreativnim dogodkom iz serije Tour de France, prišlo do hude tragedije.

Kot smo že poročali, je 49-letni kolesar na spustu s Šenturške Gore v ostrem ovinku zapeljal s ceste, prebil zaščitno ograjo in poletel čez škarpo in trčil v drevo. Kljub hitremu posredovanju zdravnika in gasilcev je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. 

Usodni odsek je znan po zahrbtnem 90-stopinjskem ovinku na strmem klancu, kjer kolesarji pogosto dosegajo ekstremne hitrosti. Po navedbah domačinov je bila zaščitna ograja že prej poškodovana, kar je lahko dodatno prispevalo k nesreči. Tragedija je pretresla tako udeležence festivala kot domačine, nekdanji kolesar Matjaž Leskovar pa je opozoril na nevarnost odseka in izrazil sožalje svojcem žrtve.

Na tem odseku postavili redarja, ki je opozarjal na nevarnost

Podjetje Sport Media Focus, ki je organizator prireditve, odločno zanika obtožbe o tem, da naj bi ponesrečeni 20 minut kričal in čakal na pomoč. Kot nam je pojasnil predstavnik za medije Rok Šinkovec, je ponesrečenec verjetno zakričal, ko se je to zgodilo, a so pristojni takoj odhiteli tja. Je pa splošno znano, da je ta ovinek zahteven in nevaren, zato so organizatorji na tem mestu postavili tudi redarja, ki je imel piščalko in zastavico – na ta način je kolesarje opozarjal na nevarnost.

Pokojni 49-letnik po naših informacijah prihaja z Vogrskega pri Novi Gorici. Bil je izredno aktiven športnik, in sicer nekdanji nogometaš in smučarski navdušenec.

Več preberite v torkovi tiskani in spletni izdaji Slovenskih novic.

 

