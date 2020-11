Iztrebki sredi Ljubljane (FOTO)

Minister Cigler Kralj sprejet v bolnišnico

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil danes, potem ko se mu slabo počutje po tednu dni ni izboljšalo, sprejet na urološki oddelek UKC v Ljubljani, so sporočili z ministrstva. Na delo bi se lahko po ocenah zdravnikov vrnil v 10 do 14 dneh. »Ministrovo zdravstveno stanje je stabilno in ni povezano s covidom 19,« so navedli na ministrstvu.