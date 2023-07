Iztekel se je rok, na DVK razkrili, ali je Bešič Loredan prevzel pošiljko

Danijel Bešič Loredan še vedno ni sporočil, ali namerava opravljati funkcijo poslanca. Na DVK so nam potrdili, da je dopis Državne volilne komisije do danes, ko se je iztekel rok za vročitev, ostal na pošti, saj je Bešič Loredan ni prevzel.

Na odločitev Bešiča Loredana najbolj nestrpno čaka predvsem poslanec Aleksander Prosen Kralj, ki je postal nadomestni poslanec po tem, ko sta bila za ministra imenovana Matej Arčon in Danijel Bešič Loredan (nadomestni poslanski stolček mu je pripadel po imenovanju Arčona za ministra).

Če se bo Bešič Loredan odločil, da sede med poslance, bo moral Prosen Kralj zapustiti poslanski stolček, a v Gibanju Svoboda bi mu to lahko preprečili s tem, da se med poslance vrne Matej Arčon, ki je trenutno minister brez listnice.

Državna volilna komisija je Bešiču Loredanu dopis poslala 11. junija 2023. Dva dni kasneje so prejeli obvestilo, da vročitev ni bila uspešna in da je bila pošiljka vrnjena na pošto. Bešič Loredan bo moral v osmih dneh po prevzemu pošiljke sporočiti svojo odločitev. Delo je še poročalo, da bo ponovni postopek pošiljanja potekal po splošnem upravnem postopku (ZUP) in da če Bešič Loredan ne bo odziven, se lahko zadeva zavleče do konca avgusta. Dodajajo še, da če svoje odločitve po vseh rokih ne bo sporočil, se pravica za mandat prenese na naslednjega poslanca – Aleksandra Prosena Kralja.

Na DVK so kot zanimivost izpostavili še, da takšnega primera, da morebitni poslanec ne bi prevzel pošte, še niso imeli.