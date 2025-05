Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije

Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, ki bo 11. maja, se danes izteče rok, do katerega lahko DVK glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega morajo predstavniki predlagatelja referenduma in prijavljeni organizatorji referendumske kampanje sporočiti okrajni volilni komisiji seznam zaupnikov na voliščih in zaupnika pri tej komisiji.

Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja

Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju, volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Oboji morajo sporočiti to okrajni volilni komisiji. Na volišču v Sloveniji bodo lahko glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, kar morajo sporočili Državni volilni komisiji (DVK).

Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 7. maja.

Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo 6. maja in bo potekalo do 8. maja.

Na zahtevo SDS, podprto z več kot 40.000 podpisi volivcev, je DZ razpisal naknadni zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Glasovanje bo potekalo 11. maja, mesec dni pred glasovanjem pa poteka referendumska kampanja, med katero organizatorji kampanje lahko prepričujejo volivce, kako naj se opredelijo.

Čas za nagovarjanje volivcev do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Za uspeh referenduma morajo pobudniki na glasovanju 11. maja doseči zavrnitveni kvorum.