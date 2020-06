Izstrelitev rakete s prvima slovenskima satelitoma znova preložili

Iz Francoske Gvajane bi morali danes izstreliti raketo Vega, s katero bi v vesolje poletela tudi prva slovenska satelita Nemo HD in Trisat. A so jo zaradi slabega vremena znova preložili. Nov datum izstrelitve še ni znan. Prav tako še ni znano, ali bodo poskusili še enkrat ali bodo raketo in satelite razstavili in jih znova pripravili za polet.



Raketo podjetja Arianespace bi morali izstreliti ob 3.51 po srednjeevropskem času iz vesoljskega centra CSG v Kourouju. Vendar pa so jo zaradi močnih višinskih vetrov še enkrat preložili.



Pred današnjim poskusom so napovedovali, da je to zadnja možnost za izstrelitev rakete in satelitov v tokratnem časovnem oknu. Po 12 dneh čakanja v stanju pripravljenosti je treba na raketi znova napolniti baterije, kar pomeni delno razstavljanje posameznih stopenj vesoljskega plovila in nekaj dni dela za ponovno pripravo na polet, je že pred nedeljskim poskusom izstrelitve pojasnil direktor Centra odličnosti Vesolje-SI, kjer so razvili satelit Nemo HD, Tomaž Rodič. Močni višinski vetrovi Od sredine meseca izstrelitev onemogočajo močni višinski vetrovi nad vesoljskim centrom v Francoski Gvajani, ki bi lahko v primeru nesreče razbitine raznesli na naseljena območja. Veter je izstrelitev onemogočil tudi v nedeljo in danes.



Na krovu Vege je tudi Trisat, ki ima maso zgolj pet kilogramov in je v prvi vrsti namenjen testiranju robustnosti nove vesoljske elektronike. S posnetki tega nanosatelita si med drugim obetajo napredek na področjih spremljanja onesnaženosti površine morij z oljnimi madeži ali plastiko, določevanja žarišč velikih požarov in zaznavanja vulkanskega prahu v višjih plasteh atmosfere za potrebe letalske industrije.



Ta izstrelitev sicer ni prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat. Gre za prvi preizkus koncepta za odprave malih vesoljskih plovil (Small Spacecraft Mission Service – SSMS).